Los puntos críticos en la calidad del aire en Barranquilla

La capital del Atlántico no cuenta con niveles alarmantes de contaminación del aire, pero hay que seguir trabajando para mejorarlo, sin embargo, el panorama es diferente para poblaciones como Soledad y Puerto Colombia, así lo dio a conocer Manuel Fernández, director de Barranquilla Cómo Vamos, entidad que presentó el informe de Calidad de Vida 2018.

"En el caso de Puerto Colombia y Soledad, lo que observamos es que las mediciones que hace la autoridad ambiental, la CRA, muestran que la calidad del aire no es tan buena, pero no se están cumpliendo los protocolos de los niveles mínimos de puntos de recepción, lo que hace que los indicadores no sean válidos" dijo Fernández en diálogo con Caracol Radio, quien puntualizó que en Soledad y Puerto Colombia se superan los índices promedio, de 50 microgramos por metro cúbico.

Durante la presentación del informe, la directora de Barranquilla Verde, Sara Rodríguez explicó que en Barranquilla nunca se han superado los picos para declarar alertas, pero sí manifestó que el parque Isla Salamanca cuando se presentan incendios, la vía Circunvalar y la zona de la escuela de Policía Antonio Nariño, son los más críticos de la ciudad por contaminación del aire.

"Una de las grandes problemáticas que más impactan el casco urbano, es la movilidad por las emisiones que la cantidad de vehículos que transitan por nuestras vías, expelen al medio ambiente y por lo tanto se concentra más al momento de la calidad del aire" explicó Rodríguez.