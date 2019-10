Denuncian presunto abuso de autoridad de dos policías en Santa Marta

Ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación seccional Santa Marta, fue interpuesta una denuncia de presunto abuso de autoridad de dos policías de la Metropolitana, quienes al parecer golpearon a un estudiante de Derecho de la Universidad del Magdalena, en medio de una requisa de solicitud de antecedentes.

Los hechos ocurrieron en un billar de la ciudad y según el denunciante, quien se identificó como Alex Torres, la agresión se dio porque este se opuso a que le impusieran un comparendo fuera del establecimiento.

“Los policías llegaron y me pidieron la cédula junto a un amigo, nosotros se la entregamos, pero el Policía se la iba a llevar para verificarla en otra parte y eso está prohibido, porque si ellos van a radiar tu cedula deben hacerlo en tu presencia. Ante la situación que quería realizar el uniformado, nosotros mostramos inconformidad con su procedimiento”, señaló Alex Torres.

Según el universitario, el personal que estaba presente en el billar rechazó las actitudes de los policías y solicitaron que le entregaran los documentos al joven, pero no fue así.

“Uno de sus compañeros comenzó a mirarme detalladamente mientras yo jugaba, cuando el uniformado que pidió los documentos comenzó a entregarlo a cada uno; un amigo que estaba cerca de donde ellos estaban verificando, me llamó y me dijo – si te dice algo, no le digas nada porque le estaba diciendo al compañero que te iban a llevar para joderte – situación que fue cierta y me agredieron”, indicó el Alex Torres.

Alex Torres aseguró que el policía pidió refuerzos porque le impondría un comparendo por “irrespeto a la autoridad y me dijo que me iba a retener, que lo acompañara para ponerme el comparendo; le dije que no podía hacerme eso y al final terminó diciéndome que me iba a demostrar que sí me iba a llevar”.

El sucedo quedó registrado en videos aficionados de la ciudadanía e incluso de los mismos afectados, que, indignados por lo ocurrido, decidieron registrar con sus teléfonos celulares la presunta agresión para poder tener evidencias del mal comportamiento que tuvieron los uniformados.

Alex Torres fue conducido hacia una estación en donde permaneció 12 horas retenido y según él, lo amenazaron y le dijeron que los dos uniformados – los que le habrían impuesto el comparando – le tenían preparado una “sorpresa para dejarlo callado”.

Las autoridades investigan estos hechos y tratan de establecer las identidades de los policías para establecer responsabilidades.