Fotomultas aún no se desmontarán de manera provisional

A pesar de la decisión del juzgado administrativo de Cúcuta de decretar la medida cautelar y ordenar la suspensión provisional de los efectos del acuerdo municipal por el cual se autorizada la concesión de fotomultas en Cúcuta.

La Secretaría de Tránsito de Cúcuta está informado a los conductores, que las fotomultas siguen vigentes hasta tanto no se resuelva el problema jurídico.

Rodolfo Torres Secretario de Tránsito de Cúcuta aseguró "hay que decirle a la ciudadanía que no hagan caso a quienes están diciendo que ya no hay fotomultas, porque no es así, las fotomultas siguen vigentes".

"Las fotomultas siguen funcionando hasta el momento y habrá una reunión muy importante con el equipo jurídico de la alcaldía; sobre la medida cautelar del señor juez, la alcaldía tiene la opción de apelar la decisión en una segunda instancia". Señaló

En los próximos días, se llevará a cabo una reunión, donde la administración y los representantes de la concesión entregarán sus argumentos para continuar con las fotodetenciones.