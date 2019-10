Rama judicial en Santander se une a paro nacional de 48 horas

Son más de 2500 trabajadores de la rama judicial aquí en Santander que se unirán este 2 y 3 de octubre al paro nacional, están exigiendo al gobierno un presupuesto digno para todos ellos.

Fabio Pico, secretario del sindicato de la rama judicial, señaló que es tan precaria la situación que están solicitando el doble de trabajadores para cubrir la demanda que hay en el departamento.

Lea también: Metrolínea habilitará puntos de inscripción para préstamo de bicicletas

"En la lucha nuestra sindical se centra también en el tema presupuestal para mejorar el servicio de la administración de justicia. Los usuarios como tal son los que primero sufren, no los paros si no las consecuencias en los procesos, porque no hay personal suficiente, no hay logística suficiente para una correcta y recta administración de justicia".

Así que tenga en cuenta que mañana miércoles y el jueves no habrá servicio en el palacio de justicia, según dijo el secretario solo atenderán acciones urgentes como las tutelas de salud.