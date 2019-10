Denuncian presunta compra de votos en Floridablanca

En medio de un comité electoral realizado en Floridablanca se pudo establecer que hay varias denuncias en el que la campaña política “Sumésmole a Floridablanca” con la candidata al municipio María Mercedes Muñoz , al parecer. estaría comprando votos, esto, según, varios videos y audios que la ciudadanía hizo llegar a las autoridades.

Héctor Mantilla, mandatario de los florideños, explicó que todo inició con una denuncia por parte de la campaña dejada de Ariel Jaimes en un debate que dejó ver que hubo una posible compra de toda su lista de votos de su partido por parte de la campaña de la señora Muñoz.

“Hablaba en palabras textuales en ese video que se puso en conocimiento en el comité electoral de que su lista había sido comprada por dicha campaña, a eso de inmediato , se le anexó una denuncia de otra de las campañas políticas donde hablaban de que eso mismo se estaba dando desde esa campaña de María Mercedes, todo supuestamente mediante bolsas de votos, generando compra con plata de candidatos al Concejo, votos y dinero en efectivo para que se vayan de una campaña a otra”, dijo el mandatario.

Sobre este hecho presuntamente irregular ya se puso un precedente con las autoridades como Fiscalía y CNE para que investiguen estas denuncias de compra de votos.

"No tenemos nada comprobado pero sí es importante que las autoridades entren a analizar estas situaciones para evitar que esto se desarrolle en nuestra ciudad", agregó Mantilla.

La candidata María Mercedes, indicó que jamás ha comprado votos de otra campaña política.

" Solamente me he reunido con los candidatos de la ASÍ y La U para pedirles apoyo de mi candidatura, no me he reunido con nadie más , ni alguien de otro partido, y el partido Verde, también le he pedido apoyo".

Indicó que tomará acciones jurídicas ante ese tipo de declaraciones que serían falsas acusaciones.

"Pondré una denuncia penal de personas irresponsables, no sé quién esté detrás de eso, pero, Iván Vega, que es contratista de la dirección de tránsito de Floridablanca estaba el día de la lectura de fallo por la demanda que me pusieron por una supuesta inhabilidad", dijo la candidata.