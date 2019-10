Campesinos afectados por vendaval claman ayuda del Gobierno

"Pensamos que había llegado el fin del mundo. Nunca en nuestras vidas habíamos visto un vendaval tan fuerte".

Así se refirieron las más de 30 familias campesinas que resultaron afectadas por una tormenta en la zona urbana y rural del municipio de Sabana de Torres.

Los campesinos claman la ayuda del Gobierno Nacional, pues luego de esta emergencia no tienen dónde dormir. "Perdimos todas las cosas. Televisor, equipo, nevera, porque la casa quedó sin techo y las cosas se nos mojaron". "Cae un árbol de aguacate y me destruye toda, toda la habitación". "A mí me cayó un árbol de mamón, que también afectó la casa del vecino y nos dañó todos los muros".

Se cree que el número de viviendas afectadas puede llegar a 100, ya que gestión del riesgo de Santander está haciendo un barrido para determinar las familias que resultaron damnificadas.