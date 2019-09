Preocupación en Pereira por impunidad en casos de feminicidios

Frente a esta situación que se ha registrado en los últimos días en el Área Metropolitana de Pereira, la defensora del pueblo, Elsa Gladys Cifuentes, manifestó que no hay garantías para las mujeres que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar y agregó que no es suficiente con que se celebren días como el de la mujer, si al momento de que se interpone una denuncia por violencia de género no se le presta la atención que requiere.

Según datos de Medicina Legal, en los primeros siete meses del año se registraron 410 casos de violencia intrafamiliar en Pereira y 286 situaciones de violencia de género, de las cuales las mujeres son las principales víctimas.

"Las mujeres reclamamos de los mandatarios locales que haya lugares de paso para las mujeres violentadas para dar garantías a quienes son maltratadas o vulneradas porque no hay derecho que las mujeres tengan que regresar a vivir con sus victimarios", indicó la defensora.

Cabe indicar que, según la Personería de Pereira, 9 de cada 10 casos de feminicidios que se registran en la ciudad quedan impunes. Por eso, desde las entidades defensoras de los derechos humanos piden a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Lea también: Violencia contra la mujer preocupa a defensores de derechos humanos.