Gobernador respondió a los diez días de arresto que deberá pagar

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, respondió al fallo de la Juez Primera Administrativa Oral de Medellín, quien ordenó diez días de arresto y el pago de una multa por el desacato a un fallo de tutela por no solucionar el problema carcelario del departamento, a lo que el mandatario respondió que ese es un problema de 2014 y que la juez decidió revivirlo, agregó además, que son gajes del oficio.

El mandatario defendió su trabajo argumentando que si ha buscado soluciones del problema carcelario y que incluso la cárcel de Santafé de Antioquia, la misma que un juez ordenó en 2014 remodelar ya está descongestionada, explicó además, que ya tiene firmados varios proyectos para adecuar otros penales del departamento y que adelantará la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y recalcó que el problema carcelario es nacional y no solo departamental.

“Yo he sido famoso por mis peleas con el presidente de la república para que se abran convocatorias de asociaciones público privadas para hacer nuevas cárceles y eso llega a Bogotá y le ponen el freno de mano, lo esconden. Yo no he hecho sino luchar para que esta que esta situación se arregle”, aseguró el mandatario.

El mandatario dijo también, que su administración aportó nueve mil millones de pesos para la colonia carcelaria de Yarumal y que además hizo los diseños y de nuevo culpó al ministerio de Justicia de no permitir que el proyecto continúe y de tenerlo frenado.

Finalmente indicó que espera solucionar el problema durante el transcurso de la semana y recalcó que aun su despacho no ha sido notificado de la decisión de la juez.

Cabe recordar que la misma decisión de arresto es contra el director nacional del INPEC, USPEC y 16 alcaldes del occidente de Antioquia