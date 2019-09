Nuevo Israel: la película cartagenera grabada por jovenes con un celular

Nuevo Israel La Cocabudú, se ha convertido en una sensación para los amantes del séptimo arte por ser una película grabada con la magia de un teléfono celular y talento 100% cartagenero.

23 jóvenes residentes en un humilde sector que lleva el mismo nombre de la producción, ubicado en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía entre los barrios Henequén y Cerros de Albornoz, le dan vida a este audiovisual que tiene duración de una hora y 20 minutos.

De acuerdo Johnny Javier Chacón Contreras, estudiante de Gestión Naviera y Portuaria, realizador y actor de la misma producción, se trata de una historia en la que se plasma la realidad de los problemas de muchos jóvenes de la zona como son: la falta de educación, empleo y oportunidades.

“La película nació de la cotidianidad del barrio. Es una historia que tiene algunas cosas de la vida real, cosas que vivimos diariamente. Por ejemplo, no hay colegios cercanos, muchos jóvenes tienen que caminar largas distancias para poder ir al colegio. Otras personas no tienen empleo y se dedican a hacer cosas malas”, aseguró Johnny Chacón.

Con un celular y efectos especiales

Nuevo Israel fue grabada durante un mes y producida con un solo teléfono celular a través de aplicaciones que permiten editar videos.

“La gente se queda sorprendida siempre que me preguntan que con qué cámara la grabé. A pesar que no tengo recursos, me siento contento porque la hicimos con un solo celular. Hacíamos varias tomas de la misma escena y al final yo cortaba y pegaba con algunas aplicaciones de mi teléfono. Grabábamos y ese mismo día me trasnochaba editando”, contó Johnny Chacón.

Pese a que es una producción de bajos recursos, lo más sorprendente de todo, es que cuenta con efectos especiales como explosiones, muy al estilo de grandes películas del séptimo arte. “Los efectos se realizaron con lo que llaman fondo verde. Descargamos algunos archivos que tenían fuego o explosiones y simplemente lo añadíamos a lo que grabábamos”, manifestó Chacón.

Sinopsis

Valeria, es una joven que incursiona en el mundo de “La Cocabudú”, una droga que combina la cocaína con la brujería y que es fabricada por un ser maligno llamado “Macarius, quien la asesina en un acto de sacrificio para elaborar más estupefaciente.

Su hermano Tony, en un momento de profunda tristeza, es apoyado por su amigo Jhonny, quien insiste en averiguar sobre el culpable del homicidio. Por eso, decide enfrentarse a “Macarius” sin importar las consecuencias.

La producción se puede observar a través de la plataforma Youtube.