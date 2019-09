Jorge Fresquet denunció el robo de sus guitarras

A través de sus redes sociales el cantante Jorge Fresquet, denunció que ladrones ingresaron a su casa y se llevaron lo más preciado, sus guitarras, el mensaje fue el siguiente:

"Me gusta darles buenas noticias siempre y no me gusta pedir favores pero ahora quiero pedirles a todos los que leen esto que me ayuden a encontrar mis guitarras. Aprovecharon mi ausencia para violentar mi casa y llevarse mis Ovation , el resto no importa.

Yo no jodo a nadie, yo solo hago canciones y las canto, las compongo con mis guitarras, esas dos que me han acompañado a todas partes, que me inspiraron para componer....

No me van a quitar la sonrisa ni la alegría entrando a mi casa a dejar su mala onda y robarme lo que me he ganado con mi trabajo.

Somos muchos y estoy seguro que mis guitarras aparecerán con la ayuda de todos.

Los quiero mucho.!!"

Aunque Fresquet, sigue adelante, la pérdida de sus guitarras sí le ha quitado el sueño y se espera que la Policía Metropolitana quienes ya conocen el caso puedan dar con el paradero de las guitarras.