Lunes 30 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío va a cumplir la orden de arresto de tres días, pues sostiene que no hay como responder un fallo que ordena reubicar 40 familias indígenas.

El mandatario de los quindianos Carlos Eduardo Osorio dijo que ante esa orden judicial se declara respetuoso y va a acatar, en donde lo determine el juez, pues para cumplir totalmente el fallo es complejo, ya que no hay recursos para responder la pretensión de reubicar a 40 familias entre indígenas y campesinas. Destacó el gobernador que aquí deben confluir los esfuerzos de varias entidades y así no está ocurriendo.

El gobernador del Quindío dijo que aún no lo han notificado y lo que ha conocido, ha sido a través de los medios de comunicación.

La SuperSalud no descarta que las quejas de los usuarios este año superen el millón…

Y es que de acuerdo con el superintendente de salud Fabio Aristizabal, sólo el año pasado se recibieron 600.000 quejas de colombianos que esperan citas con especialistas, entregas de medicamentos y hasta tratamientos de vital importancia, pero teniendo en cuenta la presión de la entidad las personas sienten más seguridad a la hora de presentar las quejas, pues se ve mayor accionar de la super salud.

El funcionario agregó que en el caso del Quindío La Superintendencia ha gestionado este año 7.706 peticiones, quejas, reclamos y denuncias formuladas por los usuarios en el departamento. De estas, 2.331 fueron identificadas como casos con riesgo de vida para el usuario.

Las quejas del Régimen Contributivo están concentradas principalmente en las EPS Medimás 1.800, Coomeva 593 y Nueva EPS 500. En el Régimen Subsidiado se encuentran concentradas en Medimás 1.102 quejas, Asmet Salud 898, Nueva EPS, 231 y SaludVida 166.

1.5 billones de pesos ya se han logrado conciliar entre EPS e IPS en el país, en medio de la ley de punto final según el SuperSalud, de los cuales 25 mil millones han sido pactados para el departamento del Quindío.

El superintendente de salud Fabio Aristizabal calificó como satisfactorio el balance hasta el momento de lo que es la ley de punto final y con la que se busca recuperar 5.5 billones de pesos que adeudan las EPS a las clínicas y hospitales del país, pues ya se han conciliado 1.5 billones y esta semana se van a adelantar más mesas de conciliación.

Camacol en el Quindío se queja porque de los 5 planes parciales de habilitación de suelos que han presentado ante la autoridad ambiental, ninguno ha sido aprobado

Y es que de acuerdo con el ingeniero Cesar Augusto Mejía Urrea, de la junta del gremio de los constructores de esta región, para la construcción de vivienda de interés social no hay espacio y aunque se han proyectado 5 zonas de expansión, la CRQ no ha aprobado ninguna porque, al parecer no permite que los lotes se gestionen en individual, al parecer deben que ser en conjunto…

La inestabilidad jurídica para el sector de la construcción en Armenia ha llevado las iniciaciones de proyectos, a las cifras más bajas de la historia…

Y es que de acuerdo con la gerente de Camacol Milena Arango, mientras anteriormente se iniciaban entre 4 y 5 proyectos de construcción, en la actualidad hay meses que han pasado ceros, lo que preocupa pues se pasó de tener 174 proyectos en ejecución a 130, algo que impacta en la economía de esta región enormemente, pues es la construcción la que ha logrado disminuir de manera leve las cifras de desempleo.

En el Quindío, las autoridades judiciales han arremetido contra el hurto a celulares, varios operativos se han desarrollado en las últimas horas

El sábado en la tarde, unidades del CTI, La Policía y el Ejército se tomaron el MegaCentro y el centro comercial Lina María en pleno centro de la capital del Quindío en un plan que han venido implementando las autoridades y que busca combatir la comercialización de celulares robados…

Un joven de 26 años de edad murió en un accidente de tránsito en vías del Quindío.

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la policía en este departamento, coronel Luis Hernando Benavides, los hechos ocurrieron en la avenida centenario con la vía Chagualá durante la madrugada del sábado, allí perdió la vida diego Fernando Correa Restrepo de 26 años de edad, luego que estrellar el vehículo en el que se movilizaba contra un muro.

Como Juan Alberto Palacio Giraldo de 53 años de edad fue identificado el hombre que se suicidó dentro su vivienda ubicada en el barrio la Virginia al sur de Armenia, ya son 41 casos de suicidio que se han reportado este año en el Quindío.

Gran revuelo generó en el Quindío un comunicado falso que circuló en redes sociales y que alertaba de una posible erupción del volcán Cerro Machín…

Los organismos de socorro en el Quindío desmintieron la información que estuvo circulando en redes sociales y que advertía una posible erupción del volcán Cerro Machín…

Y es que los comunicados a manera de simulacro que se originaron desde la oficina departamental para la gestión del riesgo y que hablaban de alerta verde hospitalaria, que buscaban probar la respuesta entre las autoridades en caso de alguna emergencia producto de una erupción del volcán cerro Machín, fueron alteradas y mal utilizadas en las redes sociales, con lo que se alcanzó a generar cierto pánico en algún sector del departamento…

Faber Mosquera es el director de la UDGER fue claro en manifestar que ante cualquier riesgo es mejor siempre estar preparados, pero por el momento se descarta cualquier tipo de erupción del volcán

En Armenia cancelaron una cabalgata con la que se buscaba recolectar fondos para las fiestas aniversarias, por no contar con todas las garantías, el desfile equino programado para el 3 de octubre fue suspendido.

Mauricio Arango presidente de Cabaquín, señaló que la idea es garantizar el cuidado de los animales y cumplimiento de las normas que existen sobre el particular en esta ciudad, por eso la suspensión de la actividad que se tenía programada para el jueves de esta semana, que se espera se pueda desarrollar en noviembre y que cuente con todas las condiciones y buen acompañamiento.

Al respecto la concejala Stefany Gómez dijo que la actividad es una cabalgata así se quiera hacer ver de otra forma y que hubo una serie de incumplimientos por parte de Cabaquín, para acatar la norma que regula las actividades con caballos en la ciudad, y no se anexaron los documentos completos que se necesitaban.

1 billón de pesos le está costando a Colombia garantizar la atención en los servicios de salud a la población venezolana…

Fue lo que dijo el superintendente de salud Fabio Aristizabal en su reciente visita a Armenia, el funcionario resaltó que sumado a las deudas que han agudizado la crisis del sector, la atención a los ciudadanos venezolanos, que no se pueden dejar de garantizar, han contribuido con el problema, pues no hay quien responda por ellos y esto afecta directamente el sistema.

En noticias políticas, espere hoy en la emisión de noticias de las 845 de la mañana entrevista en vivo con el candidato a la alcaldía de Armenia, Eiber Arias Calle

De otro lado en redes sociales ciudadanos que colaboran con la campaña del candidato a la gobernación del Quindío, Jose Luis Jaramillo se quejaron por las demoras en los pagos prometidos por la campaña.

Las directivas de EPM resaltaron el trabajo de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq como una de las empresas de servicio eléctrico del país certificada en bonos de carbono. Aseguraron además que con la puesta en marcha de hidroituango a finales del 2021 se producirá el 17% de la energía del país.

El alcalde de Armenia Oscar Castellanos durante visita a las obras de las carrera 19 en el centro de la ciudad indicó que los contratistas adquirieron el compromiso para incrementar el número de trabajadores y tiempo laboral, para cumplir de manera ágil a la comunidad.

El departamento del Quindío tendrá cuatro CarPaz fijos que buscan cerrar la brecha entre la calidad de vida de los campesinos y la de los habitantes de las ciudades. Uno en el corregimiento La India del municipio de Filandia, otro en el corregimiento La Virginia de Calarcá, el de la vereda El Naranjal de Quimbaya, y el que se presentó el fin de semana en Barragán.

Desde las 7 mañana y hasta las 4 de la tarde en jornada continua, la Secretaría de Desarrollo Social estará disponible de nuevo hoy, para realizar el segundo día de pagos masivos del subsidio Colombia Mayor, que en Armenia cobija a 8.860 abuelas y abuelos.

En deportes, a las 5 y 30 de la tarde en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico, el Deportes Quindío enfrentará a Barranquilla Futbol club por la fecha 13 del torneo águila de la B