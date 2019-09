Acción popular ordena la suspensión provisional de foto multas en Cúcuta

La acción popular que fue interpuesta por uno de los candidatos a la alcaldía de Cúcuta fue fallada por el juzgado tercero administrativo oral, ordenando una medida cautelar en el contrato de concesión de tránsito en la ciudad.

En esta medida cautelar se ordena suspender provisionalmente todos los apartes del acuerdo 016 del 10 de julio de 2017aprobada por el concejo, y en donde se le da al alcalde la facultad al alcalde para contratar durante un año este tipo de procesos.

Paralelo a este proceso el tribunal también ordenó la suspensión de los actos administrativos que permitieron la contratación y la operación de la concesión que fue designada para el manejo del recaudo, zonas azules, fotodetenciones, parqueaderos y cambio del sistema semafórico en Cúcuta.

Donamaris Ramírez Paris Lobo quien fue quien interpuso esta acción popular, le dijo a Caracol Radio que los procesos tuvieron vicios y se evidencio en la decisión que tomo provisionalmente la justicia.

“Lo que encontró el juez fue que toda la concesión de transito se hizo por fuera de la ley porque el alcalde no tenía las facultades para hacerlo, porque el acuerdo con lo que lo hizo estaban vencidos y a ese acuerdo no se le podía hacer una prórroga, por eso cuando lo firmo no era válido, esta es una decisión de primera instancia muy fuerte, suspende todo proceso de la concesión y todo debe regresar a tránsito municipal, la alcaldía podrá apelar en segunda instancia ante el tribunal” dijo el candidato.

Ramírez Paris Lobo indicó que para respaldar esta acción popular se entregaron 321 planillas el 6 de septiembre del presente año, con las firmas de miles de cucuteños que apoyaron la iniciativa contra la concesión de tránsito.

Desde el concejo de Cúcuta en donde se dio la aprobación de este proceso Bachir Mireck Corona quien es concejal por el partido Liberal y abogado, le dijo a Caracol Radio que “la acción popular no es el mecanismo idóneo para declarar la nulidad de ningún caso administrativo, hay unos casos excepcionales pero este no lo es, cuando el concejo dio esta aprobación lo hizo basado en estudios que legitimaban los servicios complementarios de tránsito, el tema del termino se prorrogo por dos ocasiones, la primera fue cuando se le dio la facultad al alcalde para iniciar el proceso contractual en el ordenamiento jurídico y recuerdo que fue por seis meses, después el alcalde pidió una prórroga de esa autorización y se volvió hacer, y en ese término de segunda prórroga fue que se inició el proceso de la concesión”.

El concejal reitero que dentro del contrato está establecido que el 80% de los recursos le corresponden al municipio y el 20% a la concesión como lo establece la ley.

Desde el concejo se ha pedido vincular al concejo al proceso para poder ellos hacer parte de las decisiones, y exponer los argumentos necesarios de las aprobaciones que se dieron en esa época al alcalde Cesar Omar Rojas Ayala.

Estas decisiones están expedidas en la página de la rama judicial, sin embargo las dos partes como son la alcaldía de Cúcuta y la concesión no han sido notificadas por lo que por ahora continúan los procesos de las foto detenciones hasta que sean notificados oficialmente. Después podría tardar un promedio de dos meses para dar una nueva decisión la justicia y por este tiempo estar suspendidas las fotodetenciones.