En Cartagena, músicos internacionales dictarán talleres formativos

Desde este lunes 30 de septiembre, se reunirán en Cartagena, 20 maestros en música de reconocida trayectoria internacional (entre ellos 12 con título de doctores en música) para compartir su amplia formación y experiencia en la quinta versión de las Clínicas Instrumentales que organiza el Conservatorio Adolfo Mejía Navarro de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac).



Las Clínicas Instrumentales son un proyecto de educación continúa que representan una oportunidad extraordinaria para que más de 400 músicos profesionales y en formación, actualicen sus conocimientos y habilidades con nuevos enfoques, métodos de estudio, técnicas, escuelas de interpretación y repertorios.

Abordan múltiples disciplinas alusivas a la interpretación musical aplicada al piano clásico y jazz, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, tuba, percusión sinfónica, jazz y latina, canto lírico y canto jazz, guitarra clásica, bajo eléctrico, miedo escénico, dirección sinfónica, improvisación, acordeón, entre otras.



Entre los reconocidos músicos que harán parte de este evento estarán provenientes de Estados Unidos, Robert Elliot, Darryl Nettles, Randy Lee, Fernando Valencia, Michales Miles, Robert Auler, Eric Schmitz, Trevor Jorgens, Rebekah Miller y Geoff Durbin; de Brasil: Carlos Feller, de Corea del Sur: Mary Chung; de España, Roberto Valdés, de Argentina Mauricio Weintraub; y por Colombia, Lácides Romero, Gustavo Niño, Javier Ocampo, Carlos Rocca, Andrés Silva y Mauricio Arias.

Estos talleristas de lujo compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes en la clínicas, a través de talleres, clases magistrales, conciertos y conferencias.

La versión 2019 cuenta con el apoyo de New York State University, Tennessee State University, Ouachita Baptist University, Florida State University, University of Southern Mississippi, Universidade de Aveiro, University of Arkansas, Fundación El Sonido y El Tiempo, Belhaven University, Universidad de Los Andes, Conservatorio Antonio María Valencia y Universidad Pedagógica Nacional. En Cartagena el evento es apoyado por la Universidad Autónoma de Nariño y el Museo Histórico de Cartagena.



Como parte de la agenda cultural Clínicas Instrumentales, la cual es abierta al público, del 30 de septiembre al 2 de octubre se ofrecerán todas las noches diferentes recitales en el Salón Pierre Daguet de Unibac, a las 6 de la tarde.

El jueves 3 de octubre, se ofrecerá un concierto sinfónico en el Club Cartagena a las 7 de la noche con la Orquesta Universitaria de las Américas, conformada por músicos de diferentes universidades nacionales y extranjeras; y el viernes 4 de octubre se realizarán dos conciertos en el salón Pierre Daguet, uno a las 11 de la mañana con el taller de ópera y los coros polifónicos integrados, y otro a las 7 de la noche con la banda sinfónica y jazz band integradas. A las 6 de la tarde, habrá un recital de la Orquesta de Guitarras Integrada en la Casa Museo de La Presentación.