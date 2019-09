Policía Metropolitana realiza operativos contra el hurto en Cartagena

Con un envolvente dispositivo, miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena se tomaron el barrio Bruselas y sectores aledaños, como Las Lomas, Junín, Amberes, España y Zaragocilla, con planes masivos de registro e identificación a personas, vehículos y motocicletas, dentro de los planes #TodosContraElHurto y #TodosContraElHomicidio.

Durante este Comando Situacional denominado ´Una Policía para la Gente´, los policías de la Metropolitana, adscritos al Grupo de Prevención y Educación Ciudadana realizaron visitas puerta a puerta, entregando recomendaciones para prevenir el hurto a personas, residencias y motocicletas, reduciendo algunas conductas de riesgo y factores de oportunidad, impactando a 100 residentes del barrio Bruselas.

En esta actividad, los funcionarios del GAULA de la Policía Nacional, entregaron recomendaciones puntuales a tenderos y comerciantes, para prevenir la extorsión, dándoles a conocer la línea Antiextorsión 165, la cual funciona las 24 horas.

En algunos puntos de Bruselas, funcionarios de Policía de Infancia y Adolescencia difundieron la Línea 141, para denunciar casos de abuso y vulneración de niños, niñas y adolescentes, activando la ruta de protección, logrando sensibilizar a 40 personas.

Durante el Comando Situacional ´Una Policía para la Gente´, policías del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, dieron a conocer a los habitantes de Bruselas y sectores aledaños, aspectos puntuales de la Ley 1774 de 2016, en contra del maltrato animal, donde se precisa que los animales son seres sintientes no son cosas, recibirán protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos.

Cabe destacar señala el organismo policial, que el responsable del canino por ejemplo, debe garantizar: Que no sufran hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

En despliegue del Comando Situacional se efectuaron cuatro puestos de control móviles, donde se solicitaron antecedentes judiciales a 205 personas, intervenidas por policías del Grupo de Operaciones Especiales GOES, incautando tres armas cortopunzantes.

Además, peritos de la Seccional de Investigación Criminal, especializados en automotores, verificaron 82 motocicletas y 98 automóviles, revisando los números de chasis y motor, comparándolos con los registrados en la licencia de tránsito.