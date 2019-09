Jugadores de Millonarios deberían denunciar al que tiró la navaja:alcalde

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín nuevamente se refirió al caso de Juan David Ortiz, hincha del DIM que arrojo la navaja a los jugadores de Millonarios el pasado sábado 21 de septiembre. Aunque este joven esta libre y sin orden captura vigente, el mandatario insiste en que se le debe aplicar una pena más severa a la de no permitirle el ingreso al estadio por un periodo de tres años.

El señor Gutiérrez invitó a los jugares del equipo de fútbol Millonarios para que instauren la denuncia penal contra el joven para que este caso no quede impune, además, porque actualmente no hay una denuncia formal contra el implicado el polémico caso. Sin embargo, el joven niega que lanzara esta arma y asegura que fue otro elemento.

“Un país que no tiene contundencia contra la criminalidad no avanza y yo lo digo de forma clara, tirar un cuchillo no es lo mismo que tirar harina, el no tiró un huevo, el tiró un cuchillo, y no lo tiró a la manga, lo tiró a los jugadores de Millonarios que estaban ahí. Ojalá los jugadores de millonarios pongan la denuncia por intento de homicidio”, opinó el mandatario.

Por ahora, la Mesa de Convivencia del Fútbol analiza el comportamiento de este hincha y podría prohibirle el ingreso al estadio por tres años.