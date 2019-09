Hay déficit de suelo en el país para vivienda de interés social

“En todo el país tenemos un déficit muy importante para suelo, y en Manizales especialmente el suelo disponible para construir vivienda de interés prioritario, solamente lo tiene el municipio que tiene algunos lotes en San Sebastián”.

Así lo señaló Angélica María Orozco, directora de Camacol Caldas.

Explica que por los costos que adicionalmente se están teniendo para la construcción de vivienda, se hace difícil presupuestalmente para las constructoras particulares desarrollar ese tipo de proyectos, pues tienen un valor promedio de 90 salarios mínimos de acuerdo con el nuevo ajuste que le hicieron a los precios y la base para vivienda de interés social se está construyendo con un tope de 135 salarios es decir aproximadamente 115 millones.

“Suelo existe al interior de la ciudad, tenemos censado 180 hectáreas aproximadamente, pero son suelos que en su mayoría no se pueden desarrollar con vivienda de interés social y es costoso, es un suelo que no da para ese tipo de proyectos porque no dan cierre financiero y el 85% de la demanda de nuestra región es para vivienda de interés social, que va entre los 60 y los 90 millones de pesos”, afirma la gerente de Camacol Caldas.

Con esto se está desatendiendo la demanda de vivienda VIS debido a que los empresarios, con los costos de suelo más los requerimientos para el desarrollo de los proyectos con las normas técnicas y tributarias, señalan es inviable el cierre financiero.

Dice Orozco que esta dificultad se tiene en todo el país por lo que esperan que las nuevas administraciones evalúen las oportunidades de construcción para la elaboración de los POT.

