Jamás fui llamado a audiencia: William García tras solicitud de aprehensión

El actual candidato a la Alcaldía de Cartagena por el partido Colombia Justa y Libre, William García Tirado, calificó como una “gran sorpresa”, una solicitud de aprehensión del Juez Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco, para que asista en calidad de testigo, a una audiencia que se adelantará sobre el caso de la presunta venta irregular del lote denominado como “El Polígono de las Velas” del barrio El Laguito, proceso en el que también es investigada la exalcaldesa Judith Pinedo.

La solicitud firmada por el togado Alfonso Meza de la Ossa, fue enviada al comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General Henry Sanabria, con fecha 26 de septiembre de 2019. “Ordeno la aprehensión y conducción inmediata del señor William García Tirado, a fin que comparezca a esta sede judicial trasladada temporalmente a la ciudad de Cartagena, a rendir testimonio dentro de la actuación penal en cita”, asegura el documento.

El aspirante aclaró que nunca fue llamado a una diligencia dentro de este proceso que él mismo denunció cuando era Concejal de Cartagena hace 11 años. “Esa denuncia que hice durmió en el sueño de los justos, jamás fui llamado a una audiencia y siempre estuve pendiente a ese proceso hablando con los fiscales del caso”, aseveró.

“Hace tres días fui llamado para que me sirva como testigo. Presenté una excusa formal porque me encuentro en la ciudad de Bogotá, sin embargo, hace algunos minutos con mucha extrañeza, recibo esta solicitud de conducción. El juez no tuvo en cuenta la excusa que presenté y ordenó que me condujeran”, dijo García Tirado.

El aspirante a la Alcaldía de Cartagena, le confirmó a Caracol Radio que presentará una querella contra el Juez Segundo Promiscuo de Turbaco por esta determinación. “Yo denuncié que se habría vendido este lote en el barrio El Laguito. La Dimar certificó que eso era una playa", aseguró.