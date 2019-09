“No puedo asumir los errores de mi papá”: Vicente Blel Scaff

En medio de esta polémica que generó unos audios en donde habla en la mayoría de ellos el exsenador Vicente Blel Saad, su hijo, el candidato a la Gobernación de Bolívar Vicente Blel Scaff no sólo rompió su silencio, también rompió relaciones con su padre para tratar de apartar su campaña de estas denuncias.

“Esto hay que resolverlo como familia. Cuando tenemos alguien a quien amamos y no se comporta de acuerdo a lo que uno espera es muy devastador. No puedo asumir los errores de mi papá. Quien cometió la falta fue él, quien ofendió y denigró fue él, y aunque es mi padre: no asumiré su error, no cargaré nuevamente su cruz, porque no me pertenece.”

En un video de casi cuatro minutos de duración, el candidato a la gobernación de Bolívar Vicente Blel Scaff, explicó que los audios en que aparece su padre no lo involucran e intenta aclarar que aun lleva el peso de su nombre y apellido por el proceso que afrontó Blel Saad cuando fue senador de la república por vínculos con grupos paramilitares.

El aspirante por el Partido Conservador fue categórico en afirmar que prefiere apartarse de su padre para poder continuar en su proyecto político.

Por ultimo también invita a los organismos de control y a las autoridades a realizar las respectivas investigaciones para que se pueda aclarar todo el panorama.

“De todo lo dicho en esos audios, que sean las autoridades las que investiguen, no solo lo qué dice sino las circunstancias en qué las dice, el lugar, los interlocutores, entre los que provocaron un momento para que una persona como mi padre, dijera la cantidad de mentiras, locuras y groserías que se atrevió a decir.”