Habitantes de Portal de la Villa en desacuerdo con valor de indemnización

Serían cerca de 111 millones de pesos los que recibirán los propietarios de las viviendas de 10 manzanas de ese conjunto residencial que se vio afectado en la pasada temporada invernal; 77 millones de pesos serán entregados por la Fiduprevisora, 10 millones por Gerenciar y hasta 24 millones de auxilio por parte del Ministerio de Vivienda.

Hay que recordar que en total fueron 234 familias las que no pudieron regresar a sus viviendas y perdieron todo por el deslizamiento de 26 mil metros cúbicos de tierra.

Lea también: Portal de la Villa habría sido construido sobre una zona de relleno.

"Hay buenas noticias en torno al Portal de la Villa. La previsora y anunció que iba a cubrir a 10 de las 11 manzanas; la manzana número 11 está en espera de que sea amparada del decreto de calamidad que nosotros emitimos después de la entrega del estudio, este ya se entregó y está en revisión de interventoría, Gerenciar también va a dar un dinero y el Ministerio de Vivienda, gracias a la visita del presidente, dará unos auxilios de hasta 24 millones de pesos", aseguró el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo.

Por su parte, los habitantes del Portal de la Villa indicaron, a través de un comunicado, que les parece insuficiente el recurso anunciado por la empresa constructora: "lo verdaderamente significativo del comunicado es observar cómo después de meses de espera para una propuesta decente de la empresa GERENCIAR, observamos que la propuesta en sí NO ES SUFICIENTE y especialmente después de que en la reunión con GERENCIAR de Julio 10 del presente año, la empresa nos asegurara que su pretensión era ser parte de la solución y NO del problema; esta invitación NO corresponde o NO es concordante con la propuesta de recibir aproximadamente 10 millones de pesos por Casa/Familia".