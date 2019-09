Hincha que tiró navaja en Medellín no podrá ingresar a estadios del país

En Medellín, la Mesa de convivencia en el fútbol siguen analizando las sanciones que le serán impuestas Juan David Ortiz, el joven de 19 años que habría arrojado una navaja a la cancha del estadio Atanasio Girardot, cuando se jugaba el partido Millonarios e Independiente Medellín el pasado sábado, 21 de septiembre.

De manera preliminar, el alcalde Federico Gutiérrez reveló que la sanción sería la prohibición de ingreso a los estadios o escenarios deportivos del país durante tres años.

“Tirar un cuchillo no es lo mismo que tirar harina, lo tiró a los jugadores, y ojalá (los jugadores) pongan la denuncia por intento de homicidio, lo cierto es que hay pruebas y un vídeo para eso es la tecnología y mi responsabilidad era encontrar el responsable, individualizarlo y decir las cosas como son; yo no hago las leyes pero en mi concepto eso es tentativa de homicidio, tiró un cuchillo”, precisó el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

Recientemente, el muchacho se defendió y dijo que el objeto que arrojó no era una navaja y admitió que desconocía la clase de objeto que alguien le había puesto en sus manos.

Sin embargo, para el alcalde esta versión no es contundente y carece de credibilidad.

“Él sí lo hizo, y él ya lo reconoció cuando vio que quedó en evidencia, así lo niegue ahora”, se dijo el alcalde Gutiérrez a los periodistas al advertir que se mantiene la investigación como también el debate sobre el comportamiento de los jóvenes en los escenarios deportivos y en público.-

La sanción que recibirá el joven aficionado se conocería en los próximos días.

“Uno no lanza un cuchillo abierto… ¿Y si hubiera hecho daño a algún jugador?, ¿cuál sería hoy la discusión? Pero lo mínimo es que no nos ponemos de acuerdo, eso estuvo mal hecho, eso no es normal, tirar un cuchillo a unas personas es una actitud criminal, ese no es un hincha, una persona que hace eso pierde el calificativo de hincha”, concluyó el alcalde Federico Gutiérrez.