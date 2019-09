Yo no tiré esa navaja, dice hincha del DIM

El joven Juan David Ortiz, de 19 años, es el señalado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de haber lanzado una navaja abierta a la cancha del estadio Atanasio Girardot, el sábado anterior, cuando se jugaba el partido Millonarios y el Independiente Medellín… Dos jugadores de Millonarios celebraban un gol de su equipo y denunciaron la caída de ese objeto cortopunzante, lo recogieron y entregaron al juez del partido.

Según el alcalde, el autor de este ataque es Juan David Ortiz, según las imágenes captadas por una cámara de video y divulgadas por el gobernante a los medios de comunicación.

El joven fue detenido por la Policía en el barrio San Javier, Comuna 13, y luego de unas horas de consulta, la Fiscalía dijo que no tiene denuncias ni orden de captura en su contra y podía permanecer en libertad…

En las últimas horas, el muchacho admitió haber arrojado algo hacia el césped del Atanasio, pero no fue la navaja como se le está responsabilizando, y las autoridades deben mostrar “pruebas contundentes” para esa acusación o señalamiento.

“No fue un arma blanca, yo si tiré algo pero no fue la navaja”, admitió el joven Ortiz, y agregó: si “me están metiendo a mí tienen que haber pruebas contundentes de que yo fui y hasta el momento no hay nada”, según declaraciones que recogen diversos medios de información.-

También reconoció el error de haber lanzado un objeto a la cancha, contra los jugadores de Millonarios que estaban cerca de un tiro de esquina, festejando un gol de su equipo a los rojos del Medellín.

“Pedirle disculpas a los hinchas de Millonarios, a los jugadores, que me disculpen si llegué a ofenderlos”, y se disculpó con los hinchas del Independiente Medellín, pues ese equipo recibir una sanción por esos episodios.

“Eso fue un error, pero en verdad no fue la navaja”, reiteró Ortiz, y aclaró que tiró algo que le pasaron, similar a un palo y lo hizo sin confirmar qué objeto le entregaron.

Añadió que, según conoció, la Fiscalía prosigue el análisis de las grabaciones de videos, y las huellas, para verificar si realmente está comprometido en el lanzamiento de esa navaja a la cancha del Atanasio Girardot.