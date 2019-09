Bajo Cauca colapsó por el hacinamiento en la cárcel y estaciones policiales

La crisis carcelaria no solo afecta al valle de Aburrá, las demás subregiones también vienen reportando una dramática situación de hacinamiento. Es el caso del bajo Cauca, allí las estaciones de policía, los batallones del ejército y por su puesto la cárcel con mayor capacidad de Caucasia, no les cabe un detenido más, situación que esta poniendo en riesgo tanto a la población reclusa como a los cuidadores, debido a la peligrosidad de las personas que a diario capturan y que hoy no cuentan con lugar con garantías para su detención.

Según el reporte de la gobernación de Antioquia, en esta subregión diariamente se capturan a 20 personas, todos con un perfil muy peligroso, porque son cabecillas de las bandas criminales, las mismas que casi tienen el control del territorio. Ante este panorama, la administración departamental anunció que ya desbordó la capacidad.

“Todas las estaciones, los batallones y las cárceles están full en el bajo Cauca y las personas que están llevando a estos lugares son de nivel de sicariato, son personas que tienen medida extramural y que están en procesos muy delicados”, explicó la secretaria de gobierno departamental, Victoria Eugenia Ramírez.

La señora Ramírez, además, criticó de manera vehemente al Gobierno Nacional, dijo que pese a los problemas de hacinamiento que tiene Antioquia, La Granja agrícola carcelaria de Yarumal no tenga un panorama claro, pese a que ya se tienen los recursos, aseguró que este espacio es un alivio para el sistema carcelario en el departamento.

“Es increíble que ese contrato que está firmado y que tienen la plata de la gobernación en una fiducia que produce intereses, que ha sido analizado y que no tiene problema alguno que le den libertad, porque ese proyecto nos daría mil 400cupos, lo cual nos permitiría rotar las cárceles del departamento y solucionar esa situación”, aseveró.

La funcionaria dijo que les tienen retenidos cerca de siete mil millones de pesos que habían destinado para solucionar el problema de hacinamiento, pero culpó al ministerio de Justicia de no querer colaborar la solución al problema que tiene colapsado al valle de Aburrá y ahora al bajo Cuca.