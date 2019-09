De ‘mitómano consumado’ calificó Lidio García a Vicente Blel

El presidente del Senado y líder del Partido Liberal en el departamento de Bolívar, Lidio Arturo García Turbay, le salió al paso a los señalamientos que hizo el excongresista, Vicente Blel Saad, sobre los supuestos manejos de cargos burocráticos en varias dependencias de la administración departamental.

“Después de los últimos acontecimientos y de escuchar las grabaciones del señor Vicente Blel donde me menciona en varias oportunidades y donde menciona al señor Ardila Lülle, donde menciona a los Santo Domingo, solo me queda ratificarme en lo que dije que es un ‘mitómano consumado’ de amplio reconocimiento y yo no puedo responder por lo que digan terceras personas, solo le pido a los entes de control que investiguen este tipo de hechos.”

En el audio revelado por W Radio se escucha: “Hasta el mismo primo se ha brincado. Lidio dice que está brincando, que mucha gente que dio plata y ni siquiera se la he devuelto. Largo, largo... se ha ganado 300 mil millones de pesos. Él es el gobernador que más ha contratado de todos los gobernadores del país”.

Según la definición, la Mitomanía es mentir patológicamente. Es considerado un trastorno psicológico donde la persona es incapaz de dejar de mentir desdibujando la realidad. La persona que padece de mitomanía siente que debe mentir porque necesita cambiar su realidad para hacerla más tolerable.