Contralor se declara impedido por casos de presunta corrupción de Bolívar

A través de un comunicado del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, se declaró impedido para adelantar una investigación directa de los casos denunciados a través de unos audios dados a conocer a través de W Radio.

“Como Vicecontralor General de la República, Auditor General de la República, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y Contralor General de la República, he tenido una relación cercana y amigable con todos y cada uno de los estamentos de la institucionalidad con los que me he relacionado; sin embargo, y en esto no puede haber duda alguna, jamás he generado vínculos de complicidad con nadie. Eso lo tienen que tener claro, no sólo el país, sino, especialmente, todos los sujetos de control que están bajo el escrutinio de la Contraloría General.”

“En ese sentido, y para evitar suspicacias, que le hagan daño a la contundencia con la que se deben abordar las denuncias de los medios sobre la contratación en el Departamento de Bolívar, he tomado nuevamente la decisión de plantear ante la Procuraduría General el impedimento de todo lo relacionado con los actos de los 32 gobernadores con los que en su momento trabajé en la Federación Nacional de Departamentos. Digo nuevamente porque ese impedimento fue planteado apenas llegué a la Contraloría General de la República, lo cual hice, como un acto de trasparencia en la gestión.”

“Aprovecho la oportunidad para informarle a todos los funcionarios y personas en general con las que me relaciono en la vida diaria social, que ese hecho no los blinda ante la Contraloría General y que, por lo tanto, pierden el tiempo si ese es el propósito cuando propician ese tipo de acercamientos.”

“La Contraloría General, y el Contralor General de la República, tienen clara su misión y sus responsabilidades y jamás propiciarán impunidades, porque tenemos certeza que preferimos perder conocidos en lugar de que se pierdan los recursos públicos, que son los recursos de todos los colombianos y que deben llegar a quienes más los necesitan.”