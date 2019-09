Ya era hora que se destapara: William Dau sobre cartel de la contratación

Cartagena y el departamento de Bolívar siguen reaccionando a los audios de donde se deja en evidencia todo un presunto cartel de la contratación, manejado por algunos funcionarios públicos y casas políticas tradicionales para fines burocráticos.

El candidato a la Alcaldía de Cartagena por el movimiento Salvemos a Cartagena, William Dau, mostró su enérgico rechazo a las revelaciones y las calificó como una "pobredumbre".

"Ya era hora que se destapara esto, lo que dicen esos audios es escandaloso por el alto grado de detalle que la gente del común no conocía. Ahí se supo quiénes son los malos y el grado de pobredumbre de las casas políticas tradicionales", expresó Dau.

El también activista anticorrupción, señaló que ya ha hecho denuncias en contra de la administración del actual Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, salpicado en los audios de la W Radio.

"Me extraña que solo se metieron con Dumek y no con su jefe, pero por algo se comienza. Yo presenté denuncias ampliamente documentadas contra Turbay, en el mes de diciembre del año pasado y una segunda en abril. Tengo una orden de arresto por atentar contra su honra y buen nombre, pero prefiero estar preso por correcto y no por corrupto", manifestó William Dau.

Cabe recordar que el candidato de Salvemos a Cartagena, tendrá que pagar tres días de arresto luego de hacer una serie de señalamientos públicamente contra el Gobernador de Bolívar.