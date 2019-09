Sergio Londoño pidió investigar presunto cártel de la contratación

El candidato a la Alcaldía de Cartagena por el Partido Colombia Renaciente, Sergio Londoño Zurek, se pronunció sobre los audios revelados por la W Radio, en los que se deja al descubierto un presunto cártel de la contratación en el departamento de Bolívar.

El aspirante hizo un llamado a las autoridades para que hagan las investigaciones pertinentes al respecto. "Es muy delicado que este tipo de situaciones, al parecer, estén ocurriendo en la ciudad y en el departamento", sostuvo.

Londoño pidió a la ciudadanía ejercer su derecho al voto de forma adecuada el próximo 27 de octubre para derrotar a la corrupción.

"Un mensaje enfático a los ciudadanos a que todas las prácticas perversas de la politiquería y la corrupción se derroten en las urnas. Tenemos la oportunidad este 27 de octubre, de votar por una alcaldía renovada, libre de corrupción, y con total independencia para gobernar", manifestó Londoño Zurek.

El aspirante del Partido Colombia Renaciente puntualizó que no tienen ningún apoyo político dentro de su campaña. "De la misma forma cómo se hace la campaña, de esa misma forma se gobierna. Nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo político, no lo hemos tenido y no lo queremos. Creo que es importantísimo además que la ciudadanía se levante y tenga un pleno respaldo del gobierno", expresó.