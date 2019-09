La bumanguesa Elsa Y Elmar es nominada a los Latin Grammys

Desde muy pequeña Elsa Margarita Carvajal, más conocida como Elsa y Elmar, cuyo nombre artístico se origina de su nombre original y “para despegarme un poco el nombre de solista” estuvo envuelta por gusto en el mundo de la música gracias a sus padres, quienes la apoyaron para inscribirse en clases de canto en géneros como el jazz, pero no en otro tipo en el que tuviera que usar el soprano “una vez llegue cantando ópera a la casa y mi mamá me dijo: tú no vuelves por allá”.

Aunque Elsa creció escuchando Celia Cruz, boleros, música santandereana y asistiendo al Festivalito Ruitoqueño, ahora experimenta con sonidos electrónicos y el pop “siempre hubo una inclinación hacia el mensaje, qué dicen las letras, escribir algo que realmente tenga peso y algo por decir”, esto es lo que mantiene de sus raíces y de lo que creció escuchando.

Nació en 1993 en Bucaramanga y aunque dice que es una ciudad muy bonita para vivir no hay dónde desarrollarse artísticamente. Durante un año asistió a cursos en una universidad de la región, pero tiempo después decidió audicionar para entrar a Berklee College of Music, una de las mejores escuelas de música de los Estados Unidos, ganando una beca en 2011 para estudiar lo que tanto le apasiona.

El país del 'sueño americano' es un lugar donde se mezclan todas las culturas del mundo y al tener la posibilidad de experimentarlas logró despegar e identificar su ‘yo’. Duró 7 años realizando ‘Sentirnos bien’, su primer EP, y luego ‘REY’, su segundo álbum, que realizó “agarrando de donde sea que sintiera inspiración (…) preguntándome que quiero y cómo lo quiero” luego encontró su libertad saliendo de la zona de confort componiendo el tercer álbum ‘Eres Diamante’ teniendo en cuenta la premisa de que cada quien tiene gustos diferentes y nadie tiene porqué tener una opinión buena de algo y así perdiendo el miedo por el qué dirán consolidó su última creación.

De esta manera Elsa cree que un artista debe hacer las paces con el proceso que lleva, para que sea lo más original y natural posible, trabajar por lo que es suyo y no de los demás “si lo haces por ser famoso, tener millones de seguidores, que te pongan en la radio y en la televisión, córtalo ahí”, pero al decide defender el arte hay que estar dispuesto a “lucharla”. Ayer, con la noticia de la nominación a Mejor Artista Nuevo vio la recompensa después de tanto esfuerzo en su trabajo, pues desde su experiencia es difícil defender algo que no es evidentemente exitoso, “Elsa no estabas loca” se dice a si mima.

Durante cuatro años soñaba con que la iban a nominar a un Grammy y no pasaba, tenía mucho tiempo durante el cual pensaba en metas que tenía y no sucedían, pero simplemente se concentró en quienes apoyan su carrera “los que escuchan mi música son quienes me han propulsado, ellos son quienes le han dado fuerza a mi proyecto y el valor que le doy a lo que ya tengo”. Desde un lugar de honestidad logra conectarse con quienes escuchan su música, intenta contar las cosas como son para así aprender a “cortar lo extra”, es decir, lucha contra las simples apariencias que es lo más fomentado en redes sociales hoy en día.

Espera volver a Colombia su país de origen que irónicamente es donde más nervios le da presentarse, especialmente Bucaramanga es la ciudad donde más se siente intimidada “se siente muy raro y muy lindo al mismo tiempo, son las calles, la gente”. Cuenta cómo percibe su experiencia al estar en la ciudad, pues es donde pasa tiempo con su familia y se le olvida quién es y qué hace “en un concierto de Bucaramanga fue mucha gente, digo como, a estas personas yo las conozco, por qué se saben mis canciones, como que se me enloquece la cabeza de Elsa Margarita Carvajal que creció allá”. Ahora está prácticamente radicada en México, país en el que estos momentos realiza una gira musical.

Anuncia una nueva fecha para Colombia el año entrante, además de que ya está trabajando en nueva música. “Cada disco me abre otro y Eres Diamante me enseñó a no ser miedosa con mis influencias, ya estoy lista para dejarme llevar”.