Miércoles 25 de septiembre, las noticias más importantes, Armenia y Quindío

88 comparendos y 4 accidentes de tránsito dejaron como saldo la jornada, del día sin carro en Armenia…

Una jornada que fue calificada como exitosa por parte de la secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia Fanny Amparo Martínez Taffur, quien dijo que el nivel de sancionados en comparación con los más de 3.000 vehículos que a diario circulan por la ciudad, es algo que refleja que hubo una respuesta significativa… con respecto a los accidentes, 2 fueron sólo daños y 2 atropellos, que por fortuna no tuvieron complicación.

Por su parte el director de la CRQ José Manuel Cortés señaló que los beneficios de la jornada del día sin carro para la naturaleza son muy amplios y así lo registraron los cincos puntos de monitoreo que tuvieron en la ciudad y hoy se conocerán los registros oficiales que entregue la autoridad ambiental.

Los ciudadanos en su mayoría consultados por Caracol Radio se mostraron a gusto con el día sin carro y sin moto que se cumplió ayer en Armenia

Carlos Gómez habitante de la ciudad explicó que se sintió el respiro que tuvo la capital y que estas jornadas deberían hacerse con mayor frecuencia.

Aunque para otros ciudadanos que salieron a montar en su bicicleta notaron como algunos de los buses de la ciudad son grande agentes contaminantes por lo que solicitaron mayor control por parte de las autoridades.

La próxima semana se van a entregar a la universidad del Quindío las bicicletas públicas, que están guardadas desde hace 3 años…

Así lo dijo el alcalde de esta capital Oscar Castellanos quien explicó que, aunque las demoras para tener en funcionamiento dichas bicicletas obedecen a trámites internos del ministerio de transporte, los 60 aparatos que fueron entregados en septiembre de 2016 están en buen estado, bajo techo en el coliseo de Familias en Acción y listas para entregarse esta o la próxima semana bajo la figura de comodato a la universidad del Quindío.

Aún no se ha definido el futuro de las 20 bicicletas restante, no se descarta que sean entregadas al Sena, pues ese fue el compromiso inicial hace 3 años, pero esto no se ha dicho de manera oficial por las autoridades administrativas.

En el Quindío están aseguradas las garantías para todos los candidatos, de cara a las elecciones regionales de octubre…

Fue lo que dijo el secretario departamental del Interior Andrés Buitrago, a propósito de los señalamientos del candidato a la gobernación José Luis Jaramillo… el funcionario destacó que las garantías para el proceso electoral que se avecina las ofrecen los entes de control, las IAS y los comandantes y directores de las autoridades judiciales como Policía, Ejército y Fiscalía.

Al candidato a la gobernación del Quindío Javier Ramírez no le alcanzaron las firmas que presentó a la Registraduría, para sustentar su candidatura como independiente, sin embargo, no quiere decir que la candidatura no pueda seguir, pues el candidato a la gobernación Javier Ramírez está en coalición con el partido Alianza Indígena de Colombia Aico.

Ordenan tres días de arresto contra el representante nacional de la EPS Medimás por el desacato de tutela de una usuaria en Armenia que requiere un traslado a una clínica de mayor nivel para el tratamiento del cáncer que padece.

Delegados del proyecto del Fondo de Agua para la cuenca del río Chinchiná, ‘VIVO CUENCA’ del departamento de Caldas asesoran y acompañan a la gobernación del Quindío en la formulación del fondo de agua del departamento.

La coordinadora Técnica del proyecto VIVO CUENCA Olga Janeth Galindo Ruiz explicó que esta iniciativa se convierte en una herramienta de planificación y desarrollo de acciones encaminadas a la conservación del agua y la defensa del territorio.

Al parecer por una sobredosis habría muerto una joven de 32 años de edad identificada como Natalia Zapata Romero, hechos que se presentaron en el barrio Quindío al occidente de Armenia, el comandante de la policía coronel Luis Hernando Benavides indicó que con el CTI adelantan las investigaciones sobre este caso.

11 candidatos en el Quindío han solicitado la activación de la ruta de atención, por presuntas amenazas

Fue lo que dijo la defensora del pueblo del Quindío Luisa León en el marco del comité electoral departamental que se realizó en las últimas horas, la funcionaria señaló que se trata de candidatos al consejo, a las JAL y a algunas alcaldías del departamento.

En el Quindío, la policía capturó a uno de los integrantes de una banda delincuencial que se dedicaba a transportar estupefacientes y armas de fuego desde el departamento del Cauca hacia otras regiones.

Se trata de alias “cheo” integrante de la banda delincuencial “los flacos” sindicado de los delitos de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Gobernación del Quindío busca crear el fondo departamental penitenciario y carcelario, para hacerle frente al hacinamiento en los centros penales del Quindío…

Y es que, aunque se requiere hacer ampliaciones en las cárceles de la región, el secretario del interior Andrés Buitrago dijo que no es posible adjudicar recursos al respecto, menos cuando ya se está terminando el gobierno, lo que sí se puede hacer, es dejar las bases sentadas desde ya, de tal manera que el próximo gobierno entre a aplicar dicha iniciativa.

40 días puede tardar la obra que se viene adelantando en la calle 13 norte que conecta desde La Castellana a la avenida Centenario en Armenia, cuya inversión es de 72 millones de pesos.

El programa Quindío Bilingüe y Competitivo de la gobernación del Quindío inició las actividades de inmersión en idioma inglés con 45 docentes que durante 15 días, con la orientación de cuatro docentes nativos extranjeros adelantan diferentes actividades pedagógicas, didácticas y lúdicas en un ambiente campestre en el Centro Recreacional y Turístico Tulaima.

En Caracol Radio Armenia seguimos escuchando a los candidatos a la gobernación del Quindío, espere hoy en vivo en la emisión de noticias de las 845 de la mañana al aspirante Javier Ramírez Mejía.

Expertos académicos durante el encuentro sobre los 20 años del terremoto del eje cafetero en la uniquindio, aseguran que falta voluntad política para adoptar la gestión del riesgo que necesita una región como esta que es vulnerable a temas como los sismos, los deslizamientos y los volcanes, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

En deportes, no para la polémica a nivel nacional por las declaraciones del director técnico del Deportes Quindío Alberto Suarez luego del partido contra el deportivo Pereira en el estadio centenario de Armenia el lunes en la noche

Según Suarez el asistente técnico del Deportivo Pereira, Pablo Bidde los insultó con palabras como cocaleros, coqueros y otras groserías, por lo que solicitó respeto por la región y por Colombia.

Las directivas del deportivo Pereira iniciaron la investigación interna aunque aseguraron que el cuerpo técnico del equipo matecaña no se expresaron de esa forma.