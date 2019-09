Jóvenes emprendedores le apuestan a tecnología para salir adelante en Tunja

Un grupo de jóvenes de la capital boyacense decidió hacer uso de la tecnología para vender café a domicilio. Jonatán René Rocha Narváez nos contó que hace tres meses arrancó el proyecto en el cual utilizan un scooter eléctrico para llevar más rápido el cafecito caliente a oficinas y compradores de la ciudad.

Con la globalización y con las nuevas tendencias de consumo, dice, “nosotros a través de ideas innovadoras, implementamos al servicio el scooter eléctrico un aparato ecológico y una estética que nos permite impactar en la sociedad”.

Asegura que “con este medio de transporte llevamos tres meses, pero desde hace dos años estamos trabajando con la marca “Café Boyacá” hace dos años. Es una empresa joven que se dedica a la venta y distribución de café del territorio, del occidente del departamento, de Miraflores, Moniquirá y Pajarito”.

Rocha Narváez, dice que “este es un proyecto que quiere vincular a los productores de café y apoyarles la venta y cuenta con el apoyo del Fondo Emprender del Sena, pero el scooter y la línea de “Coffe Móvil” lo provee un socio comercial de Paipa”.

A la gente le ha gustado, le parece curioso, el scooter se complementa con el servicio, y con el café que ofrecemos, la estética que estamos manejando y la rapidez con la cual estamos atendiendo los pedidos, asegura vehemente.

Recuerda que el scooter necesita una carga de 4 horas con autonomía de 8 horas y que ahora que cuentan con este aparato venden unos 170 tintos en un turno, eso sí, empezaron regalando el café y dice que han avanzado, aunque todavía no han hallado el punto de equilibrio.

El joven emprendedor advierte que con esta iniciativa “estamos marcando la diferencia, a nosotros nos interesa que la gente se conecte con el café y con la producción local, asegura este joven emprendedor que sueña con expandir el negocio y exportar e café de Boyacá a los mercados internacionales”.