"Encontrón" entre candidatos a la gobernación

Durante el debate organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Silla Vacía los tres candidatos a la gobernación invitados, Ángela Hernández, Leonidas Gómez y David Suárez tuvieron la posibilidad de hacerse preguntas entre ellos mismos.

En tal sentido,Ángela Hernández se refirió al candidato Leonidas Gómez señalando que las mujeres "tenemos esa capacidad de unir de dar amor, esperanza. Santander hoy ya tiene una candidata mujer y va a tener gobernadora".

A lo que Gómez respondió: "No es porque sea mujer que la vamos a elegir, sino porque es coherente. Porque le conviene al departamento, pero usted disculpe que se lo diga, usted representa siendo tan encantadora, siendo tan joven, tan lúcida representa lo más retrogrado de este departamento".

La respuesta de la candidata del partido de la U no se hizo esperar y respondió que "el único que ha traicionado a Santander es usted, cuando le renunció a los santandereanos porque no es capaz de terminar lo que empieza. Es otro hombre machista que cree que las mujeres no somos capaces que por si solas, no pensamos. (...)¿Osea usted cree que yo estoy aquí como un títere?¿Duda del feminismo, de la valentía de las mujeres?

"Hace parte del calor de campaña"

Para la periodista y organizadora del debate Jineth Prieto estos encuentros hacen partido del calor de la campaña a un mes de las elecciones.

"Es importante que los electorales sepan cómo los candidatos se desenvuelven en ese tipo de situaciones y que también enfrenten los cuestionamientos de sus contendores. Finalmente eso hace parte de la campaña" explicó la periodista.