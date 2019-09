Amanecen cerrados los terminales de Chía y Zipaquirá

Según las autoridades no han ingresado vehículos a Bogotá provenientes de esos municipios, “del Portal 80 no han ingresado buses de Cota y Chía, Portal Norte no han ingresado buses de ningún municipio (Chía, Cajicá, Zipaquirá)”, indicó el reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad.

Lea también: Alrededor de 100 vehículos sufrieron daños por protesta de conductores

Los usuarios de transporte intermunicipal, han sido los principales afectados por la falta de transporte hacia Bogotá. Otro de los municipios afectados durante la madrugada y el comienzo de la mañana de este martes es Soacha.

Vea también: Vía libre a las patinetas en Bogotá

En Soacha no hay vehículos de transporte desde el sector de Compartir hacia San Mateo, los habitantes de Sibaté y Soacha se han tenido que valer de camiones y vehículos alternativos para llegar a la estación de Transmilenio más cercana.