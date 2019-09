Candidato al Concejo de Usiacurí denuncia golpiza y amenazas en su contra

El candidato al Concejo de Usiacurí por el partido de la U, Ángel Moreno, denunció haber sido víctima de una golpiza y amenazas en su contra por personas que lo subieron a la fuerza a una camioneta cuando se encontraba en su residencia.

"Me encontraba realizando labores de limpieza cuando un vehículo que tenía publicidad política, aunque no logré observar bien a favor de quién, llegó hasta mi casa y se bajaron hombres que a la fuerza me metieron en el vehículo", relató el aspirante.

Lea también: Amenazan a candidata al Concejo de Soledad del partido Alianza Verde

En diálogo con Caracol Radio, Moreno indicó que después de "una fuerte golpiza e improperios" fue abandonado en una trocha del municipio de Sabanalarga, centro del Atlántico.

"Me daban golpes en el abdomen hasta sacarme el aire en varias oportunidades y me advertían que dejara de hacer campaña política", expresó el candidato, quien aseguró nunca haber recibido amenazas previas.

En el Comité de Seguimiento Electoral que se desarrolla en la Gobernación del Atlántico se analizará el caso para tomar medidas.