Transportadores y taxistas de Risaralda no se unirán al paro de conductores

Pese a que los representantes de la Unión de Conductores de Colombia anunciaron que se bloquearían todas las vías nacionales, salidas de aeropuertos y terminales de transportes en cada región del país exigiendo la devolución de 13 mil licencias de conducción que han sido suspendidas por reincidir en infracciones de tránsito, la Asociación de Camioneros en Risaralda aseguró que el paro indefinido será principalmente en Bogotá, por lo que Pereira no se verá afectada.

"A nivel nacional, a nivel de la ACC (Asociación Colombiana de Camioneros) no tenemos algo planeado sobre el tema. Eso es un grupo, más que todo de la gente de Bogotá, que está haciendo ese movimiento; pero nosotros no tenemos nada programado. En Pereira no habrá nada", manifestó Gabriel Marín, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros Capítulo Risaralda.

Asimismo, el gremio de taxistas indicó que tampoco van a acoger el llamado nacional de un paro indefinido.

"Esto causó un total rechazo en nuestro gremio porque no queda bien que los ilegales estén buscando apoyo en los legales para este tipo de manifestaciones; por lo tanto, los sindicatos y asociaciones de taxistas a nivel nacional rechazamos rotundamente esta manifestación y no la apoyamos", aseguró Wilson Hurtado, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis del Área Metropolitana.

Además, desde el Instituto de Movilidad enviaron un parte de tranquilidad a los pereiranos debido a que habrá normalidad en las vías.

