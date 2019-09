En Tarazá la muerte ronda sin temor

El cementerio municipal de Tarazá fue bautizado Nuestra Señora de los Dolores. Fue creado en el barrio Santa Elena a pocos metros de la troncal a la costa atlántica, en un cerro desde donde se puede otear una pequeña parte del pueblo; donde se recibe el poco viento, y al mediodía la temperatura alcanza los 34 grados. Está pintado de blanco y hay unos cuatrocientos restos mortales que yacen en bóvedas, donde sus deudos los dejan solamente tres años, porque el calor acelera la descomposición. En poblaciones de clima frío o templado permanecen cuatro años en esas sepulturas.

La comunidad de Tarazá sabe que la muerte ronda sin temor y casi a diario manda a algunos a este camposanto de Nuestra Señora de los Dolores, donde la mayoría de los difuntos tiene edades entre los 17 y 35 años.

Oficio: sepulturero en Tarazá

Jairo Antonio Ardila tiene 62 años de edad, es de contextura delgada y lo acompaña siempre el buen humor, aunque no es un hombre extravagante. Tarazá tiene dos sepultureros y don Jairo Antonio es uno de ellos. Cuando está de turno en este camposanto municipal, escucha radio en alto volumen, pero sin ser molesto para el descanso de los vecinos, ni mucho menos para el “descanso eterno”.

También se dedica al mantenimiento o a embellecer el sitio, relató, entre risas, a Caracol Radio. Con esa dedicación, el lugar permanece limpio y florecido, aunque, sabe don Jairo y lo expresa: “el dolor recorre sus siete pabellones de esquina a esquina”. Y ese dolor se hace material, audible, reconocible, en los sollozos de algún doliente, como susurros ante bóvedas frescas o viejas, acompañados de una foto y de un ramo de flores.

El señor Ardila afirma que está acostumbrado a este oficio, como lo haría con cualquier otro. Pero también confiesa como sepulturero ha tenido momentos, circunstancias y escenas en los que la tristeza lo ha embargado, y por momentos siente que se derrumba y no le deja cumplir esa misión: sepultar un cadáver y cerciorarse de que la bóveda quede totalmente sellada. Siempre tiene algo qué hacer, y esto es más cierto en un municipio donde casi a diario hay víctimas de asesinatos, occisos para sepultar, y hasta deudos para consolar.

Una palmadita al féretro

En diálogo con Caracol Radio, rememoró ese ritual íntimo para cada familia que se expresa el adiós definitivo a ser amado, a un difunto que en un cofre, desaparece en un oscuro depósito de 2.30 metros de largo por 64 centímetros de ancho y de alto.

“El ritual mío es, siempre, encomendar esa alma hacia Nuestro Señor Jesucristo, independientemente de lo que haya sido esa persona. Entre mi pensamiento y mi interior elevo una oración por el alma de esa persona y cuando metemos el cajón le doy una palmadita al féretro y me santiguo con la señal de la Cruz”, relató en señor Arcila.

Admite que nunca imaginó que algún día iba a trabajar en un lugar como este, y más en el mismo lugar donde está sepultada su señora madre, sus abuelos, tíos y dos hermanos. Recordó también que años atrás, el solo hecho de llegar a la puerta del cementerio ya era razón para terminar el día “maluco”, e incluso, durante ese día no volvía a comer alimentos. Hoy asegura que su fe en Dios le permite pensar que ÉL lo puso en aquel lugar, en ese trabajo. ¿Por qué? Aún no lo entiende.

“Yo esto nunca lo había pensado. Yo era persona que no entraba al cementerio, me daba fastidio, se me llenaba la boca de saliva cada vez que escucha de un entierro o un velorio, yo no podía entrar a ninguno. Inclusive, cuando sepulté a mi mamá no ingresé al cementerio… me quedé en la puerta y tampoco vi sacarle los restos. Ahora me veo aquí trabajando, entonces, veo que fue Dios el que me ubicó en este lugar”, analizó.

Sepultar a la madre

Entrado en confianza, el sepulturero auxiliar, como dice él que se denomina su cargo, relató con una voz casi quebrada, y cercana a las lágrimas, lo duro que le resulta ver el dolor en los ojos de unos niños huérfanos. Les observa la angustia extrema y el desamparo total de saber que no volverán a ver a su madre o a su papá porque otro ser humano los asesinó.

“Es algo muy doloroso”, musitó. Ya viví un proceso de esos, sepultando una madre y quedaron tres niños y yo tapando (el cadáver de) la madre, cuando de pronto miro hacia atrás, estaban los niños a espaldas mías. Son cosas que uno siente y no sabe explicar, son cosas muy duras: uno ver tres niños mirando como uno les tapa la única esperanza que era la mamá”, remarcó el sepulturero, antes de quebrarse.

Esa mujer era Paola Zapata, una joven asesinada en el municipio de Tarazá el 12 de mayo del 2018.

Finalmente, reveló que este será su último trabajo, porque no se ve haciendo otra cosa diferente a despedir a esos difuntos y ver el dolor y el sufrimiento en el rostro de los familiares.