Comisaría de familia en Tarazá denuncia poco apoyo para atender víctimas

Una sicóloga para atender miles de víctimas en Tarazá

El Comisario de Familia en el municipio de Tarazá, Carlos Mario Mesa Martínez, reconoce que es sumamente preocupante la carencia de recursos y de personal en su despacho. Con esas pocas herramientas, y en la medida de sus capacidades trata de atender a la población más vulnerable, a los niños y las madres cabeza de hogar, confiesa, y se sobrecoge.

Y revela: esta oficina, que atiende los problemas de la familia en esa compleja localidad, solo tiene una sicóloga, y las familias afectadas por la violencia se cuentan por miles.

Los registros de la Unidad Nacional de Víctimas indican que Tarazá tiene 12.467 afectados por el conflicto armado. De ellas, 11.042 víctimas sujetos de atención y 1.425 víctimas directas de desaparición forzada, homicidios, fallecidas y no activos para la atención.

Ante este panorama, el trabajo se hace casi insostenible y la atención muy precaria en la Comisaría de Familia, admite su jefe. Sin embargo, también se fortalece con su propia motivación: “la voluntad es más grande para aportar a la comunidad”.

A la Comisaría de Familia de Tarazá le sobra esa voluntad, pero solo tienen una sicóloga que no da abasto para orientar a una comunidad de ese tamaño. Y, más delicado aún, no está preparada para atender ese tipo de población, menores huérfanos y viudas. Y los atiende, es parte de esa voluntad, sentencia el Comisario Mesa Martínez.

“Llega una madre con un niño que tiene problemas de comportamiento; que el niño de diez años no me hace caso, me golpea, esta niña de doce años ya está teniendo relaciones sexuales; este niño de once años ya trabaja raspando coca y uno se agobia con esa información y con tanta problemática que tiene el municipio. Una psicóloga para la comisaría y otra para el municipio no dan abasto”, describió el señor Mesa Martínez.

Pero también advirtió que a pesar de las precarias condiciones de trabajo, algunos menores que han quedado huérfanos de padre o madre, son llevados a los que denomina “Hogares Gestores”. En esa dependencia les restablecen los derechos a través de procesos dirigidos por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la familia del muchacho recibe apoyo económico, solo por seis meses, entregado por el ICBF, puntualizó el comisario.

Según la Comisaría de Familia, entre el 60% y 70% de la población en Tarazá tiene alguna relación con la orfandad,

El funcionario relató que cuando a la comisaría llega un menor informando que presenció el asesinato de su padre o madre, se activan una ruta con la atención primera por la sicóloga.

“Nos acercamos a ese niño con el equipo sicosocial, para ayudarle a elaborar el duelo; es decir, que por lo menos asistimos a ese niño para que se desahogue. No buscamos que nos diga que vio y cuente quien fue, no; (dejamos) que llore y la sicóloga los orienta, les dice qué pueden hacer, a dónde pueden ir; hacemos ese acompañamiento sicosocial, pero una sola golondrina no hace verano”, explicó el comisario.

Según la información conocida en la zona, un grave problema se suma a la violencia y a los problemas sociales y de convivencia en el bajo Cauca, particularmente en las áreas rurales: muchos menores han sido reclutados por los grupos criminales con el pretexto de vengar el asesinato de sus padres, o debido al desplazamiento forzado a que son sometidas sus familias, otro de los delitos de los que son víctimas en ese conflicto.

También suele ocurrir que ante la falta del padre, el hijo mayor pasa a fungir como cabeza de la familia, pero como aún es menor de edad, se desescolariza y comienza a trabajar en actividades como minería ilegal, o como raspachines de hoja de coca, en rústicas “cocinas” para producir la pasta base de la cocaína.

Las autoridades del bajo Cauca consideran que en estas circunstancias, es claro que los grupos armados ilegales están aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de esta población, y así convierten a los menores huérfanos por el conflicto en combatiente o en “obrero” de la guerra en el bajo Cauca, cuyo combustible está en los cultivos ilícitos y en narcotráfico.

Así lo sentenció recientemente el alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez: “Hay bastante movimiento de estos grupos; la verdad, si seguimos con el problema de presencia de estos grupos en diferentes corregimientos y veredas, y ahí están cayendo mucho jóvenes por la pelea absurda que tenemos”.

ICBF, ausente

Según explicaron las autoridades, una de los hechos que hace más difícil el trabajo social es la falta de apoyo del ICBF, debido a que el equipo móvil no lo envían a la zona pese a la complejidad de los hechos en ese territorio, y tampoco cuando se reportan casos en que los menores son víctimas de la violencia.

Pero, en criterio del comisario, parece que no es la única entidad que olvida a los huérfanos y a las viudas.

“Eso no solo sucede a nivel central y a nivel nacional; también ocurre porque debemos tener mandatarios locales que les duela la parte sicológica, la parte social del municipio. Vemos alcaldes que llegan a las administraciones para inaugurar obras; es decir, algo que se vea. Los culpables somos nosotros mismos que elegimos a quienes no buscan el bienestar social de la comunidad y que tenga que ver con la orientación a víctimas, sino que buscan el bienestar de ellos (mismos)”, criticó el funcionario.

Traumas de huérfanos

El Carlos Mario Mesa Martínez también reveló que la conducta de los menores que presencian el homicidio de alguno de sus padres cambia de inmediato. Pero no solo ellos (los huérfanos) sufren y se ven afectados por esta violencia. Las viudas también padecen cambios en su vida cotidiana, muestran un sensible cambio en su apariencia; su postura es de cansancio: “casi al borde de decir ya no más, pero continúan adelante por sus hijos”.

“La tristeza, el llanto, la desolación, la desesperanza, la angustia, eso es latente en todas estas mujeres que sufren un hecho victimizante, y que les asesinan no solo al esposo, sino a su hijo, a su madre, al padre. Son tantas problemáticas que confluyen y eso desencadena en que esos hijos repliquen ese llanto y desesperanza de esas madres”, destacó el comisario de familia de Tarazá.

Finalmente, dijo que los homicidios de muchos varones padres de familia conllevan al aumento en el número de viudas y huérfanos, especialmente en el territorio urbano, como los barrios San Miguel y Palmas Altas, y el corregimiento La Caucana, áreas del municipio de Tarazá, específicamente.