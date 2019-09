El Ejército ataca la criminalidad y también aporta al tejido social

Durante este recorrido que hizo Caracol Radio por esta geografía del bajo Cauca, uno de los cuestionamientos y preocupaciones de la comunidad de estas comarcas está relacionada con la robusta presencia de la fuerza pública y, curiosamente, la percepción de seguridad es negativa y enorme, muy alta. La ciudadanía considera que la gran cantidad de uniformados, investigadores, y de operativos de capturas y persecución de delincuentes, no se refleja en una mayor seguridad para la población en las áreas rurales y en las urbanas.

Sin embargo, también admiten –y se observa- que las fuerzas militares no solo hacen acciones de choque, también están preocupadas por ejercer una labor social entre la población. En ocasiones guardan el fusil y las balas, suspenden temporalmente las largas jornadas y extenuantes marchas, mantienen las botas y el camuflado; cambian la estrategia de guerra por la planeación de actividades que lleven sonrisas y esparcimiento a los niños, los más vulnerables en ese territorio hostil.

En muchas zonas, especialmente rurales, ni siquiera tienen un simple parque de diversiones, no tienen un área destinada a ejercer el derecho a ser niños, hacer lo que todos hacen o desean hacer a su edad, ser niños y felices. Allí solo hay lugares de esparcimiento para adultos: cantinas y galleras. En esos sitios, en parpadeo desaparece el dinero que se ganan en un mes de trabajo en cultivos ilícitos o en minería ilegal. No hay diversión para los niños, detectó el Ejército. Y emprendió esa otra tarea: cambiar tácticas y estrategias, por sonrisas y rondas infantiles.

De esta manera, los uniformados, militares en su mayoría, también trabajan intensamente en la atención a las familias campesinas desplazadas, a los damnificados de los fenómenos naturales, entre otras faenas.

En esas tareas, encontró Caracol Radio al teniente coronel Javier Armando Vásquez Goyeneche, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres #24, con jurisdicción en los municipios de Valdivia y Tarazá, en una de los extensos territorios rurales, verdes y caluroso, cercanos al río Cauca. Hasta allí llegó con sus soldados para apoyar una jornada social, para asistir a una población recelosa, una comunidad que poco cree en el Ejército y poca relación mantiene con las fuerzas institucionales debido a la cercana presencia de las bandas criminales o sus redes de apoyo ilegales.

El oficial lo admite, lo confiesa: Al principio sospechaba que nadie llegaría a la pequeña placa deportiva del caserío, a la que fueron invitados los habitantes, los niños en particular, para emprender la actividad. Dio varias vueltas, observó las pequeñas calles, pavimentadas pero deterioradas. Estuvo intranquilo todo el tiempo que esperó, hasta que se asomaron los primero pequeños, a quienes estaba dirigida la invitación con sus familias. Y se fueron arrimando y animándose y llegando a esa especie de cancha. Y ese lugar destinado al deporte y la recreación, pequeño y polvoriento, silencioso un momento antes, se llenó de algarabía, de esperanza, de fe, de futuro. Los menores de edad conforman el mayor segmento de la población en estos parajes recónditos y pobres.

“Nosotros tenemos un programa que se llama Fe en la Causa. En ese contexto hacemos unas jornadas de apoyo al desarrollo, y son aquellas a donde queremos llegarle a la comunidad, con un poco de apoyo y trabajo social en el que articulamos algunas instancias del Estado y de la institucionalidad. (…) personal de algunas empresas nos apoyan para darle esa tranquilidad que merece la población”, sustentó el oficial, ya más tranquilo al observar que el sancocho comunitario no se quedaría sin servir.

Lúdica contra el pavor

El oficial destacó que estas iniciativas impactan en forma positiva sobre los territorios donde logran llegar. En algunas ocasiones encuentran una población distante, huraña, desconfiada o reacia a asistir a estos eventos. Después vencen el miedo y acuden en forma masiva a las convocatorias. Los niños tienen su momento para distraerse y lucir sus sonrisas sinceras e inocentes, y durante cuatro horas o más de actividades lúdicas, se olvidan de la dura realidad: no escuchan disparos ni tienen que huir a protegerse de las balas o preocuparse de si habrá o no algo para comer.

“Con la presencia que nosotros estamos haciendo, no solo desde el punto de vista militar, sino en ejercicio de responsabilidad social, de garantías de no repetición de violencia en desarrollo del conflicto, es decirle a la comunidad que estamos aquí y que vamos a permanecer aquí… y que evidentemente estamos para protegerlos y para que el municipio y sus territorios tengan un buen desarrollo, económico, (…) que ellos vean que efectivamente pueden generar algún tipo de economía para sus familias…”, explicó el oficial Vásquez Goyeneche.

Para los uniformados no es tarea fácil ni exenta de riesgo, llegar a zonas rurales donde la guerrilla del ELN o las bandas criminales por algunos periodos han tenido o tienen el dominio. Esa aproximación demanda un trabajo previo de varios días para retomar el control.

Los propios uniformados reconocen que se logra con paciencia y prudencia: llegan a pintar las caritas de los niños con el color de la esperanza y de la fe. En estos encuentros también les enseñan a bailar, cantar y hacer rondas infantiles. Se trata de un trabajo que, además, requiere de apoyo económico y donaciones de empresas privadas, porque también entregan algunas ayudas como minimercados, raciones de comida. En esta misión, reconoce el oficial Vásquez Goyeneche, han recibido una gran ayuda del comercio local. Siempre hay alguien que quiere compartir lo mucho o poco que tiene, ante la dificultad afloran las actitudes altruistas del ser humano, admiten los militares.

Alianza pública-privada

“Cuando nosotros articulamos, no solo articulamos el ente del Estado; hay gente, hay comerciantes, industriales que también hacen parte de esta actividad, en esa responsabilidad social, ellos también han tenido un buen apoyo y eso es importante, porque en esa medida también en el efecto de que ellos produzcan empleo, economía y se creen más microempresas, y demás, en las regiones y así el índice del desempleo se van a bajar efectivamente”, detalló el oficial.

Destacó que las iniciativas sociales y la vinculación de otros actores diferentes al Estado son importantes y determinantes, porque a la comunidad les inyecta confianza y les ayuda a olvidar el dolor, y lleva a que las madres viudas y los niños huérfanos se sientan apoyados y acompañados por el resto de la sociedad. Sin embargo, recalcó que el apoyo no es suficiente, aunque es un aporte y al final es muy bien acogido y agradecido por las víctimas de la violencia.

“Eso garantiza que no haya ningún tipo de repetición; eso les da tranquilidad, y lo más importante es que dentro de la presencia que hace la fuerza pública el Estado puede llegar en el marco de la Ley 1448. Pues ya con todas estas propuestas, estos lineamientos de tensión y presión a todos nuestros niños, niños y adolescentes y a nuestras viudas, es lo que nosotros estamos tratando de dejar a un lado. Yo sé que es difícil que se olvide cuando hay un impacto de violencia, pero sí hay momentos en que se ayuda a superar y evidentemente las personas han sido conscientes y reorientan su vida”, destacó el coronel Vásquez.

Recuperar la confianza

Explicó que esta reorientación finalmente lleva a conservar y fortalecer el núcleo familiar, y a mitigar los efectos de la violencia de la que han sido víctimas y a la que siguen son sometidos por los ilegales. Estas iniciativas están logrando que los civiles retomen la confianza en el Ejército, la misma que por momentos se ha perdido, bien sea por los atropellos de algunos pocos uniformados o por la percepción de que existe una connivencia con los criminales. Dice el coronel Vásquez: “estas sensaciones están quedando atrás”.

En este diálogo con Caracol Radio, añadió: “Ese trabajo que nosotros hemos logrado ha sido bastante importante y hoy en día nuestra población de niños, niñas y adolescentes, nuestras viudas y nuestras madres cabeza de familia, sienten, de verdad, que nosotros los protegemos, sienten que en realidad nosotros les estamos garantizando esos derechos sin ninguna dificultad”.

Una de las quejas del coronel Vásquez, especialmente por hechos en límites entre Tarazá y Valdivia, es que los grupos armados ilegales estarían utilizando a los menores en algunas tareas para evitar que llegue la fuerza pública a la erradicación de cultivos ilícitos: los ponen en riesgo, y además, los aleccionan y de convencen de que, supuestamente, la siembra de estas plantas ilícitas es la única opción para conseguir el sustento diario. Explicó que en algunas ocasiones, las bandas delincuenciales llevan familias completas, con niños, incluso bebés de brazos, hasta las áreas donde está la fuerza pública para crear una confrontación, y vulneran los derechos de esas madres desesperadas por conseguir la alimentación diaria de sus hijos, y esos menores inocentes no son ajenos al sometimiento.

“Pero sí los está afectando de manera negativa y lo que estamos haciendo es tratar de recuperar a esos niños para que ellos no pierdan esa condición en su infancia, para que no sean vinculados a este conflicto. Ellos no están pidiendo ser vinculados, son los grupos armados organizados los que efectivamente están haciendo ese tipo de presión para que las familias salgan con sus menores de edad a confrontar la tropa, para que no permitan esa erradicación”, denunció el teniente coronel Javier Armando Vásquez Goyeneche, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres #24.-

Estos hechos criminales no permiten que los niños sigan siendo niños y conserven la inocencia, esa que permite entender que un territorio es feliz cuando se escuchan las carcajadas de ellos en las calles o en las aulas de clase, cuando se observan en cuclillas jugando con canicas, o con un barco de papel en cualquier charco de agua en la calle. Ese escenario que pareciera solo hace parte de un cuento infantil, no es la constante en estas franjas del bajo Cauca. El miedo es más poderoso y se agrava si hay abandono del Estado, si no llega y adecúa un pedazo de tierra con atracciones infantiles dignas: un simple columpio o un deslizadero para hacer feliz a los chiquillos.

En muchas zonas visitadas por Caracol Radio, casi todas las rurales, no existen estos espacios de diversión, entretenimiento, lúdica. Sin embargo, como no están acostumbrados, otras actividades los hacen felices, aunque prefieren no salir a la calle para no ser testigos o presenciar un crimen.

“Como soldados de Colombia, nosotros sentimos gratitud, nosotros sentimos felicidad con el hecho de ver sonreír a un niño, el hecho de que un niño esté saltando, cantando, pues para nosotros es una enorme felicidad y eso es lo que vamos a seguir buscando: felicidad y protección para nuestros menores y en general toda la población”, recalcó el militar, al vivir un día más de recreación y por el silencio de sus fusiles.

El Ejército se comprometió a continuar estas actividades en diferentes zonas del bajo Cauca, porque donde haya la sonrisa de un niño, hay una esperanza de vida y paz.