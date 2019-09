En Cáceres, las bandas criminales se disputan a los jóvenes

El reclutamiento de menores de edad –niños y adolescentes- por bandas criminales y su utilización en acciones delictivas y del conflicto entre esas agrupaciones delincuenciales, agrava aún más la problemática social del municipio de Cáceres.

Así lo reconocen, con suma preocupación, las autoridades locales y los defensores de derechos humanos de la población.

La Policía y la Fiscalía han detectado y consignado en sus informes que las edades de las personas capturadas o asesinadas, víctimas o victimarios relacionadas con el conflicto, en la mayoría de los casos, oscila entre los 18 y 30 años.

Sin embargo, esa cifra estadística, ese promedio de edad, no excluye la presencia de menores involucrados en esa guerra fratricida entre bandas criminales. Es una guerra que tiene un eje transversal, como ocurre en Colombia hace unos 40 años: el narcotráfico.

En esta franja del norte de Antioquia, en esa larga estela verde de las áreas rural del bajo Cauca, Caracol Radio encontró una realidad dura y dolorosa para muchas familias: las bandas criminales Clan del Golfo o Los Caparros, dedicadas a esas actividades de narcotráfico y otros delitos, conexos o no, están seduciendo a los niños para incorporarlos a sus filas, no solo como combatientes, sino como partícipes en diversos oficios, todos ellos ilegales. Muchachos hasta de 12 años o menos, son destinados a la vigilancia, “campaneros” les llaman, para suministrar información a las bandas sobre las acciones, movimientos de la fuerza pública. También son utilizados para detectar e informar sobre la presencia de personas extrañas en el área urbana y sobre las diligencias o gestiones que están efectuando en la población. Cualquier oficio o tarea ilícita en que puedan ser usados estos menores reclutados.

Son atraídos con la oferta de abultadas remuneraciones, superiores a los 828 mil 116 pesos del salario mínimo colombiano en este año 2019.

Pero también adoban esa oferta con elementos atractivos para un niño o preadolescente, un celular y equipos electrónicos de comunicación o entretenimiento.

Y tienen tarifas

Incluso son notorias las diferencias en las propuestas económicas y dádivas entre los ilegales para sumar menores y adolescentes a sus filas y sus servicios. Una especie de competencia entre criminales por hacer los más altos ofrecimientos.

Por ejemplo, el Clan del Golfo paga un millón cincuenta mil pesos y entrega un celular con internet y minutos, mientras que la banda los Caparros también entrega el teléfono móvil pero paga un millón ochenta mil pesos.

A los muchachos que se incorporan los motivan o estimulan a permanecer en esas filas con los ascensos en la organización criminal, y participar en nuevas operaciones mucho más osadas y de riesgo. Para ello reciben, ya no solo el celular, sino una motocicleta para el transporte de armas o a sus propios jefes o compañeros.

De ahí, de “motero” pasa al porte de armas. Luego de demostrar la intrepidez y capacidad criminal, los jóvenes pasan a recibir un arma de fuego, lo que equivale a tener una especie de “graduación” en la carrera por tener mando y recibir el respeto en el grupo. O la decepción y frustración.

Jóvenes engañados

Caracol Radio conoció que muchas veces los jóvenes admiten ante las autoridades o con sus familiares que fueron engañados por quienes los involucraron en esas actividades delincuenciales, pues los incentivos o salarios o equipos celulares, no les son entregados en su totalidad. Y eso, casi siempre, es más frecuente en el caso del dinero que deben recibir y siempre-siempre “les quedan debiendo” y no hay forma de reclamar el resto, so pena de tener problemas con los jefes.

Éxodo silencioso deja solo el municipio de Cáceres

La Personería municipal de Cáceres confirmó que durante el año 2018, en esa localidad las autoridades atendieron cuatro desplazamientos masivos que protagonizaron mil 570 personas, y hasta agosto de este año 2019, más de cien núcleos familiares, es decir unas 350 personas. Son cifras significativas si se tiene en cuenta el volumen total de los habitantes de Cáceres, y el silencioso éxodo que causa la confrontación entre criminales.

Ese despacho del ministerio público explicó que la mayoría de los recursos se han gastado atendiendo a la población desplazada. Pero no solo en la Personería ocurre esa destinación de dineros a la población afectada por los diversos delitos.

En la Alcaldía de Cáceres reconocen que también han tenido que acudir al reducido presupuesto local para entregar ayudas o auxilios para los gastos funerarios a las familias víctimas de los homicidios y carecen de recursos para ello. A la fecha van más de 60 muertes violentas este año 2019 en el municipio de Cáceres.

El joven personero

Anderson Piedrahíta Mieles tiene solo 24 años y lleva sobre sus hombros, en sus manos y en la cabeza el compromiso, la responsabilidad de ser el personero municipal de Cáceres. Es uno de los personeros más jóvenes del país. Tenía solo 21 años cuando asumió el cargo en este conflictivo y caluroso municipio antioqueño.

Desde esa corta edad ha batallado sin descanso para atender de manera digna la población vulnerable. Por falta de recursos y las graves dificultades que ha afrontado, no ha sido fácil ese ejercicio. Pero se las ha ingeniado para atender, muy especialmente, a la población joven, a esos muchachos a los que les lleva un par de años en edad. Se entiende perfectamente con ellos, los jóvenes, con quienes, como se dice coloquialmente “con las uñas”, pero con esmero y dedicación. Con la ayuda de otros profesionales, dicta charlas de motivación, trabaja en estrategias para que la comunidad supere poco a poco sus temores. Y reitera su enseñanza: “no se requiere tener dinero para salir adelante, solo un cambio de mentalidad”. Y lo dice seguro de sí mismo y confiado en el valor de la expresión.

Escuela de Líderes

“En la Personería creamos una Escuela de líderes… hay líderes de todas veredas, y la verdad hemos tenido momentos muy gratos con esos jóvenes en esas escuelas. Les enseñamos todo lo relacionado con Derechos Humanos, garantías de derechos, y cómo defender a su comunidad… (Enseñamos) lo que quieran saber para que fortalezcan sus Juntas de Acción Comunal y que sean unos representantes en su comunidad. A parte de ello, yo doy charlas en los colegios sobre superación personal, sobre estudiar, salir adelante, y enseño que sí es posible evitar esta guerra y ser mejor persona, siempre en temas motivacionales”, destacó el personero Piedrahíta Mieles.

Pero confiesa que hay situaciones en el conflicto que cada vez lo dejan más preocupado. Lamenta que los grupos ilegales no tienen escrúpulos a la hora de utilizar a los menores, en especial aquellos vulnerables como las personas huérfanas. Incluso, reveló que conocido casos de pura utilización sexual de menores por los miembros de grupos criminales. Ejercen violencia sexual con niños, niñas y adolescentes.

Niños como objetos sexuales

“Estamos viendo que el foco de estos grupos criminales son los niños y hasta las niñas. Hemos visto casos de niñas que han sido vinculadas para hacer los oficios (domésticos), y, hay que decirlo, también de objetos sexuales. Tuvimos un caso muy particular: Una joven que rescató el Ejército, en un encuentro que tuvieron con los Caparros, y la (muchacha) manifestaba que ella estaba en ese grupo para hacer los trabajos domésticos y era como un objeto sexual, pero en cuanto se rescató y se le restablecieron los derechos”, relató el personero Piedrahíta, preocupado.

Su intranquilidad también radica en que la mayoría de las personas asesinadas en Cáceres son jóvenes, lo cual, según explica, si sigue esa senda o situación, Cáceres tendrá más tarde, en unas décadas, una brecha generacional irreparable.

“Lamentablemente hay algo preocupante este año (2019): la mayoría de los homicidios se han presentado en jóvenes o los que se están disputando el territorio y desangrando son jóvenes con edades entre los 20 y 30 años. Recordemos que las capturas de algunos cabecillas de acá son de entre 22, 23, 24 años… es lamentable decir que era un cabecilla urbano”, criticó este defensor de Derechos Humanos en Cáceres.

Vivir con miedo

El conflicto no solo deja dolor, muerte, desesperanza y tristeza en los adultos. Los más jóvenes, los menores de edad, también, a su modo, viven el miedo pero con inocencia. Esto mismo ocurre en el corregimiento La Caucana de la vecina población de Tarazá, donde los niños y adolescentes, al presenciar la muerte de alguien cerca a sus entornos educativos (escuelas y colegios, canchas o parques) se llenan de pánico y desertan de las aulas clases.

“Recordemos algo muy importante. A principio de año (2019) unos homicidios ocurrieron cerca a las escuelas y eso llevó a que muchos padres sacaran a los menores del municipio por temor a que hubiese un daño colateral en esta disputa, o a que (los delincuentes) se metieran en la escuela o ultimaran a alguien cerca de los colegios… entonces, eso hizo que muchos menores abandonaran el municipio”, reconoció el funcionario.

En su criterio, la mayoría de las familias que sufren cualquier hecho violento prefieren abandonar el territorio; nadie quiere quedarse, por miedo a que sus hijos sean reclutados y ser nuevamente víctimas de las violencia… la dificultad no solo radica en garantizar los derechos fundamentales, también hay hacerle seguimiento a esta población y determinar qué ha pasado con las familias y en especial con los menores huérfanos. Porque es tanto el temor y la angustia, que incluso algunas víctimas se han desplazado hasta la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), y a otras zonas del país.

Muchos se han ido

“También es difícil decir que uno va a hacerle seguimiento a todos los jóvenes que están en esta situación, porque ha sido una disputa que ha obligado a muchas familias a irse y que ha declarado en varias partes del país. Hay que decir que personas del municipio de Cáceres llegan a fronteras como Cúcuta, llegan a otros departamentos muy lejanos es muy muy complejo para hacer un seguimiento”, remarcó el Personero de este municipio, para sustentar los deseos de la población de alejarse de este drama de la guerra.

Y se lo preguntan todos: ¿Qué ha pasado y qué pasará con estas familias que huyeron del conflicto y se han radicado lejos de Antioquia? ¿Están recibiendo atención con el debido apoyo económico y social que requieren por haber vivido momentos de terror y de guerra?

La Personería municipal, despacho garante de los derechos humanos, también se encarga de activar las rutas de evacuación de las familias que requieran seguridad y prefieran quedarse en el territorio.

Este joven personero destaca que tanto la Gobernación de Antioquia, como la Policía y el Ejército, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han apoyado esa tarea, pero, como en la mayoría de entidades del bajo Cauca, tienen recursos limitados, y en esta misión lo acompañan en su despacho una secretaria y una practicante.