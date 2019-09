Milagros de Barro Blanco

En el corregimiento Barro Blanco los milagros sí existen. La sentencia es de la propia población, cuyos beneficiarios afirma que lo han podido comprobar. Según el testimonio de los habitantes a Caracol Radio, “gracias a esa obra de Dios”, muchos han recibido ayuda psicológica, espiritual y hasta alimentaria.

Cuando relatan estos hechos de generosidad, atribuidos a la providencia divina, se están refiriendo a un hombre, cuyos progenitores lo hicieron bautizar con el nombre, ¡cómo no!, de ¡Milagros! Y, claro, decidió estudiar en un seminario y ser ordenado sacerdote.

El padre Milagros Ortiz Cardona tiene 35 años de edad, trabaja en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la única iglesia del caserío, y él se ha convertido, como su colega de Tarazá, en un líder religioso, pastor, cura, consejero, confesor, sicólogo, profesor, orientador, y Milagro, ¡claro que sí!

Y, como un milagro, Caracol Radio lo encontró con un campito en la agenda y dialogó con él sobre el grave problema de violencia que vive su feligresía, esa comunidad en Barro Blanco donde ejerce su ministerio sacerdotal.

Maternidad infantil

Este presbítero de la diócesis de Santa Rosa de Osos denuncia que uno de los más graves y preocupantes problemas de la población es el crecimiento de la maternidad infantil.

En ese territorio rural de Tarazá, el conflicto y el dinero fácil, el dinero de las rentas ilegales ha llevado a ese fenómeno creciente de niñas, muchas de ellas impúberes, ya son madres.

Según el padre Ortiz Cardona, la presencia de ilegales o de muchos varones dedicados a esas actividades ilícitas ha llevado a que crezca en forma alarmante. Recalcó que allí hay madres de diez años y de once años: El panorama es el de un niño cuidando a otro niño. Es una población que de una u otra manera es víctima del conflicto.

“Niñas de diez y once años ya en embarazo… de pronto es por ese deseo de salirse de la casa, trabajar y no pensar en su niñez y su juventud; piensan que tener un esposo o un hijo ya los hace grandes e importantes… (Eso) lo que hace es retrasarlos y no les hace tener ese valor tan grande del amor y de la dignidad de la persona”, describió el padre Milagros.

Ante este problema social, tanto la iglesia católica, como las comunidades cristianas, el rector del colegio local y otros líderes han impulsado campañas de educación sexual para prevenir el embarazo infantil.

Se mata, se destruye y se desplaza

Barro Blanco, como en otras localidades del bajo Cauca, como consecuencia del conflicto entre bandas criminales, también padecen problemas de salud mental, dificultades sicológicas.

En esta zona han podido detectar y atender intentos de suicidio entre la población, un hecho ligado a la desesperación de los habitantes, lo cual también tiene alarmados a los religiosos y a las autoridades civiles, educativas de la localidad.-

“En este territorio se mata, se destruye y se desplaza… muchas veces, los niños están sin la mamá y el papá… esto ha llevado a que en muchas ocasiones las personas piensan en “asesinarse”, porque ya no le encuentran gusto ni sentido a la vida”, lamentó el sacerdote.

Caracol Radio confirmó también que esa población dispone de programas y planteles de educación primaria y secundaria; tienen centro de salud, con limitaciones, pero atiende a la población que lo requiera.

Trabajo infantil

Los líderes sociales advirtieron que el trabajo infantil en la zona es otro problema que viven esas comunidades, debido a que muchas veces los padres o cabezas de hogar son asesinados por grupos criminales. En este escenario, los niños, niñas y adolescente, tienen que salir a buscar los bienes para sus necesidades básicas como techo y alimento; esto los impulsa a buscar el sustento a muy temprana edad.

“Y en medio de toda esta crueldad, les toca trabajar y buscar las formas de empleo para poder sostenerse… entonces se desescolarizan (se retiran de la escuela) o se cambian de vereda o municipio para buscar en otras partes mejores razones sociales”, explicó el padre Milagros Ortiz.

El religioso admitió que esta situación es un descontrol moral que hoy tiene la zona rural de Tarazá, donde urgen proyectos productivos y oportunidades diferentes a los cultivos de coca, porque las únicas alternativas laborales que tienen actualmente estos jóvenes son ilegales.