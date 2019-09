Gobierno de Cáceres denuncia el grave panorama criminal

La Secretaría de gobierno municipal de Cáceres explicó que muchas familias afectadas por el conflicto han recibido ayudas, especialmente en apoyo a proyectos productivos para la supervivencia en zonas alejadas del área urbana.

Sin embargo, también denunció que las bandas delincuenciales siguen empeñadas en impedir que estas familias progresen y vivan en paz.

Según el secretario general y de gobierno de Cáceres, Ricardo León López, los grupos ilegales saquean las fincas de esta población, como ocurre en el corregimiento La Floresta, a cinco horas de camino de la cabecera municipal. El funcionario expuso un caso puntual que sucedió hace algunos meses.

“Una señora nos decía, tuvimos un proyecto productivo de 200 gallinas, y ellos lo trabajaban, estaban produciendo, pero llegaron estos grupos al margen de la ley y se les llevaron 150 gallinas. Les ayudan ONG´s y el gobierno, llevamos proyectos, los comienzan a trabajar y cuando ya están dando los resultados, cuando viene la cosecha, llegan los grupos ilegales y se les llevan todo”, denunció el funcionario.

Reconoció que el control de la zona es difícil por la ruralidad del territorio y las artimañas que utilizan las bandas criminales para reclutar a nuevos miembros, especialmente menores de edad para el conflicto.

Van por los niños

“Estos grupos van a los colegios camuflados con cualquier identidad, engañan a nuestros niños, les dan un celular, les dan cualquier cosa, y el niño sin reconocerlo está sirviendo de, términos de ellos, campaneros, y ellos lo ven como si no los afectara”, confirmó el funcionario municipal.

La situación es grave: gobierno local

Para el secretario de gobierno de Cáceres, la alteración e inseguridad en la zona cada vez se vuelve más grave y dramática. La narración de este funcionario revela un drama que poco se conocía o se comentaba públicamente.

El señor León López reveló que, incluso, los ilegales han llegado a decirle a los docentes de las escuelas y colegios “qué tipo de instrucción deben llevarle a los menores en las clases”.

Según el funcionario, eso es una clara presión de grupos armados ilegales, que aumenta el riesgo para los niños y adolescentes que, pese a todos, continúan asistiendo a clase en esa localidad, y para los propios docentes que no tiene otra salida: obedecer, acatar.

“Sentarse uno a hablar con los docentes es conocer otra perspectiva muy diferente del conflicto… a ellos les dicen, no les hablen a los niños, niñas y adolescentes de reclutamiento, no les hablen de esto, no les hablen de aquellos o de otros. Docentes que han sido amenazados y que se tienen que ir del territorio”, denunció el secretario de gobierno en el municipio de Cáceres.

Según el señor López, la administración municipal está comprometida en devolver “la credibilidad del territorio a la comunidad” para que el municipio de Cáceres sea una población de progreso y de paz” (sic).

El gobierno de ese municipio también se propone que los habitantes humildes, honestos y trabajadores, continúen explotando la tierra pero con cultivos legales y logren una rentabilidad que permita el sustento de las familias.

Admite que para lograrlo el Estado tiene que derrotar y expulsar del territorio a los ilegales.

Alcalde está preso por nexos con criminales

En las últimas elecciones para alcaldes en el país, el municipio de Cáceres eligió como mandatario local a José Mercedes Berrío Berrío, del Partido de la U., para el período 2016-2019.

En su hoja de vida, el alcalde Berrío Berrío detalló que fue Concejal del Municipio de Cáceres 1995-1997 y 1998-2000, Presidente del Concejo de Cáceres 1999, había sido Docente y se desempeñó además como Presidente de Junta de Acción Comunal, y Sensibilizador de comunidades en la sustitución de cultivos ilícitos.

Sin embargo, a finales de enero de 2018, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía lo capturó en Medellín cuando adelantaba diligencias en el Centro Administrativo la Alpujarra, donde funcionan la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.-

El alcalde José Mercedes Berrío Berrío era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado, y según el comunicado de la Fiscalía, “la captura tiene que ver con presuntos nexos con el frente Virgilio Peralta del Clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca”.