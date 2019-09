Fiscalía no me ha llamado: Editor El Colombiano denunciado por abuso sexual

El macroeditor digital del diario regional El Colombiano, Juan Esteban Vásquez, defendió sus actuaciones personales ante la denuncia instaurada por una periodista de esa misma casa editorial, por un presunto abuso sexual.

“Mi testimonio ahora es este: No he sido llamado por la Fiscalía, nunca me han citado. Hoy fui voluntariamente a la Fiscalía para que tuvieran mis datos personales y que para cuando ellos lo consideren me puedan llamar y yo poder dar mi versión”, aseguró el señor Vásquez.

Añadió que a pesar de las denuncias de la periodista Vanesa Restrepo, una de las reporteras del Área Metro, está tranquilo por sus actuaciones.

“Estoy totalmente tranquilo de mis actuaciones y esperaré a que la justicia actúe y resuelva esta situación, que no es cómoda para mí, ni para mi familia”, señaló.

Los involucrados en este proceso judicial, y el periódico El Colombiano, esperan que la Fiscalía agilice las investigaciones y se pronuncie sobre este caso.

