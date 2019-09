Qué le imputen tentativa de homicidio: alcalde a hincha que lanzó navaja

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, solicitó a la Fiscalía imputar el delito de tentativa de homicidio, al hincha que lanzó una navaja a dos jugadores de Millonarios, cuando celebraran un gol ante el Deportivo Independiente Medellín. Para el mandatario local esto no fue una persona lanzando un objeto, sino de un vándalo lanzando un arma blanca abierta.

Manifestó que enviará a la Fiscalía General las pruebas en vídeo y fotografía para que inicien las investigaciones y si es necesario, él mismo denunciará a la persona implicada en el ataque.

Vea también: Denunciarán ante Fiscalía a persona que lanzó navaja en estadio de Medellín

“Quien atenta contra otro porque tiene una camisa diferente no es un hincha, es un vándalo... Cualquier persona que entra al estadio y se comporta mal, se jodió. No tenemos zonas de tolerancia, no hay zonas grises y con las ayudas tecnologías, con las cámaras, que sepan que si la embarran la pagan” contó Federico Gutiérrez Zuluaga.

El mandatario explicó que mientras la Fiscalía hace el proceso, se dictará una sanción de 3 años sin poder entrar al estadio Atanasio Girardot y una multa económica. Agregó que los procesos son individuales y por eso recomendó a la Mesa de la Convivencia del Fútbol y a la Dimayor es no sancionar a la hinchada, sino que se debe individualizar.

En Medellín se han sancionado 228 personas, que no pueden ingresar nuevamente el estadio, por determinado tiempo, gracias a las sanciones logradas con las pruebas captadas por las 170 cámaras de seguridad instalada en el complejo deportivo.