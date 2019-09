Aumentaran braceros y operativos por invasión de ambulantes en Cúcuta

Después de ser suspendido por orden del alcalde el pico y placa que se había establecido con los líderes de los vendedores ambulantes, la administración ha tomado la determinación de aumentar los operativos para tratar de contrarrestar este fenómeno que se tomó el centro de Cúcuta.

El poco espacio que tienen los peatones en los andenes y el desorden que ha aumentado en las últimas semanas, mantiene preocupados a los funcionarios públicos quienes han indicado que se tomaran medidas estrictas para garantizar el derecho a la libre movilidad.

Edinson Jimmy Cárdenas Daza secretario de gobierno de la ciudad, le dijo a Caracol Radio que esto será una prioridad en los próximos meses en donde este fenómeno se vuelve aún más notorio.

“Frente al tema de la toma del espacio público tenemos que organizarlo, esa es la tarea de continuar realizando operativos y vamos a incrementar el parque automotor con los camiones y los braceros, con esto pretendemos hacer estos operativos de manera permanente, ya no van a ser los operativos cuatro días si no los siete de la semana y evitar que se siga traumatizando la movilidad en el centro, el señor alcalde nos ha dado un cuadrante de la avenida sexta y avenida cero con calles catorce y décima en donde no se les va a permitir el acceso los vendedores ambulantes” dijo el secretario.

Cárdenas Daza de igual forma revelo que los enfrentamientos entre los vendedores ambulantes tradicionales y los extranjeros que han llegado en las últimas semanas han aumentado, debido a la disputa interna que mantiene por la ubicación de sus mercancías en el espacio público.