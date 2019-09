Pablo Catatumbo pidió perdón a familias de diputados

Pablo Catatumbo pidió perdón a las familias de los diputados asesinados en el Valle del Cauca y aseguró que, aunque no estuvo allí asume su responsabilidad como comandante de las Farc, que era en su momento, “Lo de los diputados no ha debido ocurrir” dijo.

Las palabras las dirigió especialmente a Daniel Hoyos sobrino de Jairo Javier Hoyos, uno de los 11 diputados del Valle del Cauca, que fueron asesinados por las FARC, en medio del evento “Cómo va la Paz” que se desarrolló el pasado viernes en Buga.

En el evento el presidente de la Comisión de Paz, senador Roy Barreras, el senador del partido de las Farc, Pablo Catatumbo y representantes del municipio.

Las palabras de Catatumbo fueron “Daniel hombre, lo mismo que le he dicho a tu tío allá en el Senado, un hombre que tiene una gran grandeza, que le pido perdón, lo de los diputados no ha debido ocurrir, no quiero dar justificación, pero ellos estaban bajo nuestra responsabilidad. Yo no estaba ahí yo no tuve nada que ver con eso, pero como comandante de las Farc, asumo esa responsabilidad, me avergüenza que esos no son los principios que nos inspiraron, pero lamentablemente pasó. Lo único que te puedo decir es perdón”.

Por su parte Daniel Hoyos, respondió “ y es que al final del camino, a nosotros lo único que nos motiva es el perdón y la reconciliación… Para nosotros la rabia y el odio no nos lleva a ningún lado, la rabia y el rencor no va hacer sobrevivir a nuestro familiar, pero la paz y el perdón si genera transformación de sociedad”.