Agreden a joven en bar de 'Cuadra Play'

En un establecimiento comercial en el sector conocido como 'Cuadra Play' estaban compartiendo cinco personas en el que luego de un tiempo, al parecer, los guardias de seguridad, los obligaron a salir del lugar de una manera forzada. Según la versión de varias personas, las agresiones del guardia lograron fracturarle la mandíbula y dejar sin 7 dientes a un muchacho de 22 años.

Valentina Figueroa, una de las personas que estuvo en el lugar de los hechos, explicó que "él no podía respirar se votó al piso y sonó demasiado fuerte porque no alcanzó a reaccionar del golpe que le dio el guardia, sin embargo se levantó con la cara llena de sangre".

Según lo que manifiesta una testigo, no fue la única agresión que se presenció este fin de semana por parte de los guardias de seguridad del bar de cuadra play.

Caracol Radio ha intentado contactar a los administradores del negocio pero no ha sido posible la comunicación.