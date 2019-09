VIDEO: Otro accidente donde falleció motociclista hace una semana

Sobre este medio día la comunidad volvió a presenciar otro accidente sobre la Trasversal del Bosque frente Club House 2.

Testigos señalaron que el percance, que dejó dos motociclistas heridos, se dio en cercanías al lugar lugar donde falleció John Alver Báez hace una semana producto de la falta de semaforización en la zona.

Ana Lucía Gil residente en uno de los conjuntos del sector indicó que "fue unos metros antes del semáforo pero sí fue causa de la falta de semáforos porque como ellos tienen la vía vienen a toda velocidad y no paran".

Caracol Radio evidenció con la comunidad que en ese sector de alta accidentalidad no hay presencia constante de alféreces. Manifiestan que se ven agentes de tránsito solo en horas pico y por menos de una hora.

"Esto es terrible. A pesar de las protestas usted no ve un solo agente de tránsito constante regulando la movilidad para que no hayan accidentes. Vienen en las mañanas, una hora y se van.Por ejemplo hoy en no había un agente solo hasta que hubo dos heridos en el accidente" señaló Gil.

La comunidad anunció que se prepara una marcha que irá hasta la alcaldía de Floridablanca para exigir como solución rápida la presencia de alféreces las 24 horas del día mientras se tramita el presupuesto para el arreglo de los semáforos.