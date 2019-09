Tres meses y medio cumple desaparecido empresario minero en Cúcuta

Sin ninguna pista o indicio continúan los familiares de Milton Jesús García Torres, desde su desaparición el jueves 30 de mayo; cuando se encontraba en cercanías a su oficina en el centro de la ciudad de Cúcuta.

Este hombre de profesión de contador público y que se dedica a administrar una mina de carbón en el municipio de Sardinata, salió de su oficina en un vehículo rumbo a la clínica para visitar a una hermana que fue operada, sin embargo García Torres nunca llegó a este lugar a pesar de haber coordinado con su familia que estaría ahí.

Su hija Alejandra García, le dijo a Caracol Radio que esperan que alguien les pueda orientar sobre el paradero de este hombre, y le envió un mensaje de fortaleza y aliento para regresar al seno de su familia.

“Papá ya son más tres meses y medio sin tenerte en la casa con tus regaños y tus buenos consejos, son tantas cosas buenas para ofrecerme a mí y a los que te rodean, te estamos esperando y no queremos más gente desaparecida, no queremos que más gente atraviese por esto, aquí estamos con los brazos abierto, y este mensaje esperamos que pueda llegar a oídos de la que queremos, y ese eres tu papá, acá estamos todavía con la frente en alto” dijo su hija.

Por redes sociales se ha iniciado una campaña con videos y mensajes de las personas allegadas a García Torres para poder esclarecer esta desaparición.