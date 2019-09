En Medellín también exigieron políticas para el cuidado del planeta

Jóvenes, adultos y mayores conformaron un grupo comprometido con el cuidado del planeta y aceptaron la convocatoria mundial de protestar para exigir unas políticas claras para el cuidado del hogar de toda humanidad y que está en peligro. Este caso en Medellín llegó hasta el centro Administrativo La Alpujarra, lugar donde se concentra el poder político en Antioquia.

De manera muy pacífica, pero con toda la intención de hacerse escuchar, el grupo de personas sacaron pancartas hicieron performance y con otras actividades artísticas, también dijeron, queremos salvar el planeta.

“Una semana de acciones, de reflexión y de vida frente a la crisis actual que está viviendo el planeta, no solamente climática, sino de la misma civilización y estamos diciéndole a los gobernantes y a las corporaciones que gobiernan a los gobernantes de que es el momento de que actúen y si no lo hacen la comunidad lo hará, porque ya no tenemos más tiempo”, dijo Álvaro Restrepo Gaviria, líder ambiental de Medellín.

El ambientalista aseguro que esta actividad es un llamado de atención y de acción para los gobernantes, en este caso en Antioquia.

Algunas de las pancartas tenían frases como emergencia climática. La tierra nos necesita, Crisis climática, diez años para recuperar el planeta. Soy del atierre, la tierra no es mía. Necesitamos soluciones contundentes ya.