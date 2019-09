Las víctimas del conflicto que presentan sus libros en la Feria Libraq

Elvia Candanoza y Sandra Arrieta son dos mujeres que luego de haber sido desplazadas de sus tierras, la primera de Río Verde en Córdoba y la segunda de Arigunaí, Magdalena, han encontrado en la escritura, el refugio para salir adelante.

Las escritoras reconstruyeron alguna de sus vivencias para llevarlas a escritos y libros que retratan lo que vivieron durante el conflicto armado en el país.

"Me ha ido bien, he tratado de salir adelante, no fue fácil al principio cuando llegué, fue difícil, pero ese es el mensaje que le quiero dar a las víctimas, que aún cuando tenemos obstáculos por superar, podemos salir adelante" explicó en diálogo con Caracol Radio, Elvia Candanoza, autora del libro 'Rio Verde, historia de un amor inundado'.

Ellas hacen parte de las expositoras invitadas a la feria Internacional del Libro en Barranquilla, que tiene la participación de más de 80 invitados nacionales e internacionales y que cerrará sus puertas este domingo.