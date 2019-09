Hospital San Jorge se podría quedar sin recursos para funcionar

Con gran preocupación más de 1.150 risaraldenses firmaron un derecho de petición que fue radicado ante la Presidencia de la República, el Ministerio y la Superintendencia de Salud y con el que se espera alertar a los organismos nacionales frente a la grave crisis financiera y el déficit presupuestal que asciende a los 22 mil millones en el centro médico.

El diputado Jhon Jairo Arias, líder de esta iniciativa de recolección de firmas, aseguró que el San Jorge solo tiene recursos asegurados para funcionar hasta finales de septiembre y si no se revisa urgentemente el tema, la salud de miles de risaraldenses estaría en riesgo.

"Porque no solo es la salud de los risaraldenses, sino toda el área de influencia que es Chocó, Caldas, Quindío y Norte del Valle, porque hasta el 30 de septiembre el Hospital San Jorge tiene recursos para funcionar, no sabemos que va a pasar, no queremos que sea un anuncio del cierre del centro hospitalario más importante de la región", señaló Jhon Jairo Arias, diputado risaraldense.

Y es que según la última visita del viceministro de salud, la crítica situación del Hospital no es solo responsabilidad de las EPS que tienen una deuda de más de 126 mil millones de pesos, también a malas decisiones administrativas que se tomaron en gerencias.