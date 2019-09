¿Qué va a pasar con el hacinamiento en la cárcel de Pereira?

Luego de varias acciones interpuestas por la Defensoría del Pueblo, hace algunas semanas un fallo de segunda instancia de la Consejo de Estado ordenó a las autoridades departamentales y municipales destinar recursos para mejorar las condiciones estructurales y frenar el hacinamiento en la cárcel La 40, que ya supera el 100%, y la UPPV, dándoles un plazo de 18 meses.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y los mismos reclusos aseguran que, en este momento, no se está cumpliendo este fallo.

Con respecto a esto, el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, manifestó que esa es una problemática que deberían solucionar desde el orden nacional porque no hay recursos suficientes en la administración municipal.

"Para nosotros es muy complicado cuando nos ponen tantas responsabilidades y no nos dan, en el mismo ritmo, el apoyo. Obviamente nosotros asumimos esos retos con mucho entusiasmo pero con mucha preocupación porque no puede ser que le pongan más responsabilidades a un municipio y no le den las fuentes para solucionarlo. Yo tengo el mismo presupuesto pero todos los días me cargan más responsabilidades y se van a tener que coger los recursos que deberían ser para educación, salud o infraestructura para solucionar la crisis carcelaria que era una responsabilidad de la Nación", indicó Gallo.

Hoy la defensora del pueblo, Elsa Gladys Cifuentes, instaurará nuevas acciones frente a los organismos de control para ponerle freno a la precaria situación y la vulneración de los derechos de quienes se encuentran recluidos en los diferentes centros penitenciarios.